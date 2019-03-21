Дорогу строят, стены трещат: дом сибирячки трясёт из-за стройки дороги до нового микрорайона

Строители работают по 12 часов в день, чтобы сдать новую улицу к июню

На улице Титова из-за строительства дороги в домах пошли трещины





На стене одного из частных домов на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска появились трещины — жители дома связывают это со строительством новой дороги и жалуются, что работающая с раннего утра техника мешает спать.





Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Екатерина, прислав видео и фотографии с трещинами на стенах.





«Жителей улицы Титова, начиная с дома № 204 и в сторону "Чистой Слободы", ставят в безвыходное положение.





Организация по строительству дорог каждый день, включая выходные дни, с 8:00 и до 20:00 ведет строительные работы. Из-за них в домах трескаются стены и осыпается штукатурка. Невозможно выехать и заехать на территорию домов, припарковать автомобиль.





Мы просили их не долбить с утра пораньше, но на контакт с жителями работники не идут», — рассказала Екатерина.











По словам Екатерины, инициативная группа жильцов уже обращалась в муниципальное учреждение «Управление дорожного строительства» с жалобами на шум и разрушение домов, но никакой реакции на это не последовало.









Конкурс на строительство продолжения улицы Титова выиграла компания «Новосибирскавтодор». Сумма контракта по разработке документации и строительству дороги составила 174 миллиона рублей. «Новосибирскавтодор» стала единственной компанией, заявившейся на торги, предложив ту же цену, которая была указана в контракте как максимальная.







Техника, по словам жильцов, работает с 8:00 и до 20:00





Как объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе «Новосибирскавтодора», ежедневное начало работы с 8:00 объяснили сжатыми сроками, которые поставила мэрия Новосибирска.





«Все работы выполняются в соответствии с проектом организации строительства. В соответствии с распоряжением мэра города Новосибирска и муниципальным контрактом, завершение работ по объекту назначено на 19 июня 2019 года.





Понимая сжатые сроки выполнения работ, компания выполняет весь набор мероприятий, чтобы выполнить условия контракта и завершить работы к намеченной дате.





Тем не менее ОАО "Новосибирскавтодор" приносит свои извинения за доставленные неудобства при производстве работ», — прокомментировали в компании.





Кроме того, сотрудник «Новосибирскавтодора» выразил сомнение в подлинности видеоролика, снятого Екатериной. По его мнению, такой вибрации от работы техники быть не могло, а бутылку с водой могли намеренно трясти рукой при съёмке.





Дорогу собираются закончить к 19 июня 2019 года





По мнению директора по продажам компании «ДСК КПД-Газстрой», которая развивает микрорайон «Чистая Слобода», Эдуарда Ляхова, строящаяся дорога будет полезна не только жителям «Чистой Слободы», но и жителям частного сектора на улице Титова.





«В Москве есть такая фраза: "Стройка на время, метро навсегда". Тут такая же ситуация. Нужно понимать, что эта дорога будет выгодна всем: и жителям "Чистой Слободы", и жителям частного сектора. <...> нельзя построить дорогу, не производя шума», — считает Эдуард Ляхов.





О продлении улицы Титова стало известно в сентябре 2018 года — тогда власти продлили запрет на новое строительство вдоль улицы Титова: по утверждённому в 2015 году проекту планировки дорогу должны расширить, в том числе за счёт частного сектора.





А в начале октября мэрия Новосибирска объявила о временном закрытии трамвайной остановки «Посёлок Южный» на чётной стороне улице Титова (со стороны площади Станиславского) — остановку закрыли из-за начала строительства продолжения улицы Титова.