Из Владивостока в Новосибирск приехала автоколонна «Тотального диктанта»

Автоколонна «Тотального путешествия» состоит из трёх «Газелей Next»





В Новосибирск приехала автоколонна «Тотального диктанта» — фирменный автокараван едет через всю страну с рисунками сибирской столицы на борту.





Автоколонна должна связать две столицы акции — в прошлом году ею был Владивосток, а в этом — Таллин, несмотря на то что эстонские власти призывали отказаться от написания диктанта.





Участники пробега планируют посетить 27 городов. Сегодня они добрались до Новосибирска — встречу команды организовали у кинотеатра «Победа».





Микроавтобусы разрисованы видами Новосибирска





«Мы придумали автопробег "Тотального диктанта", когда статус столицы акции впервые был передан от Новосибирска Владивостоку. Тогда мы проехали 6300 километров, чувствовали себя героями. И только 2 февраля 2019 года, когда столицей диктанта стал Таллин, мы поняли, что нам предстоит новое путешествие через всю страну, — рассказала руководитель «Тотального диктанта» Ольга Ребковец. — Новосибирск принимает автопробег, ребята находятся в путешествии 11 дней. Это не просто путешествие из пункта А в пункт Б. У нас большая программа по городам, куда входят научно-популярные лекции, уроки русского языка на главных площадях города, мы встречаемся с экспертами "Тотального диктанта" в городах, проводим мастер-классы».







За месяц участники автопробега хотят преодолеть 10 тысяч километров





По её словам, филологи в экипаже параллельно проводят научные исследования, изучают топонимы — названия городов, рек, населённых пунктов, которые им встречаются. После автопробега результаты их работы войдут в специальную книгу, куда также хотят включить интересные истории о людях и городах.





Завтра утром автоколонна «Тотального путешествия» отправится в Омск. Позади у участников колонны — Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, а впереди Челябинск, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Нарва и другие города. До Таллина организаторы планируют добраться к началу акции.





«Тотальный диктант» напишут 13 апреля. Новосибирцы напишут под диктовку текст волгоградского писателя Павла Басинского.