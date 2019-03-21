Из Владивостока в Новосибирск приехала автоколонна «Тотального диктанта»

Организаторы акции доедут на «Газелях» до эстонского Таллина

Автоколонна «Тотального путешествия» состоит из трёх «Газелей Next»
Автоколонна «Тотального путешествия» состоит из трёх «Газелей Next»


В Новосибирск приехала автоколонна «Тотального диктанта» — фирменный автокараван едет через всю страну с рисунками сибирской столицы на борту.


Автоколонна должна связать две столицы акции — в прошлом году ею был Владивосток, а в этом — Таллин, несмотря на то что эстонские власти призывали отказаться от написания диктанта


Участники пробега планируют посетить 27 городов. Сегодня они добрались до Новосибирска — встречу команды организовали у кинотеатра «Победа». 


Микроавтобусы разрисованы видами Новосибирска
Микроавтобусы разрисованы видами Новосибирска


«Мы придумали автопробег "Тотального диктанта", когда статус столицы акции впервые был передан от Новосибирска Владивостоку. Тогда мы проехали 6300 километров, чувствовали себя героями. И только 2 февраля 2019 года, когда столицей диктанта стал Таллин, мы поняли, что нам предстоит новое путешествие через всю страну, — рассказала руководитель «Тотального диктанта» Ольга Ребковец. — Новосибирск принимает автопробег, ребята находятся в путешествии 11 дней. Это не просто путешествие из пункта А в пункт Б. У нас большая программа по городам, куда входят научно-популярные лекции, уроки русского языка на главных площадях города, мы встречаемся с экспертами "Тотального диктанта" в городах, проводим мастер-классы».


За месяц участники автопробега хотят преодолеть 10 тысяч километров 
За месяц участники автопробега хотят преодолеть 10 тысяч километров 


По её словам, филологи в экипаже параллельно проводят научные исследования, изучают топонимы — названия городов, рек, населённых пунктов, которые им встречаются. После автопробега результаты их работы войдут в специальную книгу, куда также хотят включить интересные истории о людях и городах. 


Завтра утром автоколонна «Тотального путешествия» отправится в Омск. Позади у участников колонны — Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, а впереди Челябинск, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Нарва и другие города. До Таллина организаторы планируют добраться к началу акции. 


«Тотальный диктант» напишут 13 апреля. Новосибирцы напишут под диктовку текст волгоградского писателя Павла Басинского

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