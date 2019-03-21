Строить можно: мэрия не смогла запретить скандальную стройку бизнес-центра у лицея на Советской

Власти города пытались отозвать разрешение на строительство, но суд это решение отменил

На площадке у лицея № 22 на улице Советской время от времени появляется строительная техника





Сегодня, 21 марта, 7-й арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу мэрии города Новосибирска к компании «АльянсСтрой» — компания хочет построить на участке перед лицеем № 22 «Надежда Сибири» 8-этажный деловой центр.





Информация об этом появилась сегодня в базе решений «Электронное правосудие». Апелляционные жалобы на решение первой инстанции были поданы от мэрии города Новосибирска и инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области. В пресс-службе 7-го апелляционного арбитражного суда корреспонденту НГС подтвердили, что обе жалобы рассматривались вместе и были отклонены.





«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — коротко уточняется в карточке судебного дела. Решение апелляционного арбитражного суда сразу вступает в силу.





Учредитель и директор «АльянсСтроя» Андрей Кунгурцев также подтвердил, что апелляционный суд отклонил жалобы властей.





«[Мэрия и инспекция госстройнадзора] пытались высказать свои жалобы. Хочется как-то культурно высказаться в сторону власти, но сами понимаете. У них очередные необоснованные претензии. Объект не строится уже год, он законсервирован.





Поэтому они свою историю снова запускают. С сегодняшнего дня инспекция начинает проверку стройки, которой нет»,





— сообщил Кунгурцев.





Скандал вокруг лицея начался ещё осенью 2018 года, когда застройщик вырубил деревья рядом с лицеем, чтобы подготовить площадку к строительству. За их вырубку «АльянсСтрой» заплатил 24 тысячи рублей. После чего на место приехали общественники и жильцы соседних домов, которые потребовали остановить стройку. Вскоре после этого мэр Новосибирска Анатолий Локоть отменил разрешение на строительство бизнес-центра. Суд не согласился с отзывом разрешения и отменил его.





На фоне судебных тяжб с конца февраля у лицея начала появляться строительная техника — рабочие начали бурить скважины под сваи. А в марте встречный иск к застройщику подал и сам лицей «Надежда Сибири» — руководство лицея потребовало вернуть участок мэрии и закончить строительство спортивного зала.