Строить можно: мэрия не смогла запретить скандальную стройку бизнес-центра у лицея на Советской

Власти города пытались отозвать разрешение на строительство, но суд это решение отменил

На площадке у лицея № 22 на улице Советской время от времени появляется строительная техника
На площадке у лицея № 22 на улице Советской время от времени появляется строительная техника


Сегодня, 21 марта, 7-й арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу мэрии города Новосибирска к компании «АльянсСтрой» — компания хочет построить на участке перед лицеем № 22 «Надежда Сибири» 8-этажный деловой центр


Информация об этом появилась сегодня в базе решений «Электронное правосудие». Апелляционные жалобы на решение первой инстанции были поданы от мэрии города Новосибирска и инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области. В пресс-службе 7-го апелляционного арбитражного суда корреспонденту НГС подтвердили, что обе жалобы рассматривались вместе и были отклонены.


«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — коротко уточняется в карточке судебного дела. Решение апелляционного арбитражного суда сразу вступает в силу.


Учредитель и директор «АльянсСтроя» Андрей Кунгурцев также подтвердил, что апелляционный суд отклонил жалобы властей. 


«[Мэрия и инспекция госстройнадзора] пытались высказать свои жалобы. Хочется как-то культурно высказаться в сторону власти, но сами понимаете. У них очередные необоснованные претензии. Объект не строится уже год, он законсервирован. 


Поэтому они свою историю снова запускают. С сегодняшнего дня инспекция начинает проверку стройки, которой нет», 


— сообщил Кунгурцев.


Скандал вокруг лицея начался ещё осенью 2018 года, когда застройщик вырубил деревья рядом с лицеем, чтобы подготовить площадку к строительству. За их вырубку «АльянсСтрой» заплатил 24 тысячи рублей. После чего на место приехали общественники и жильцы соседних домов, которые потребовали остановить стройку. Вскоре после этого мэр Новосибирска Анатолий Локоть отменил разрешение на строительство бизнес-центра. Суд не согласился с отзывом разрешения и отменил его


На фоне судебных тяжб с конца февраля у лицея начала появляться строительная техника — рабочие начали бурить скважины под сваи. А в марте встречный иск к застройщику подал и сам лицей «Надежда Сибири» — руководство лицея потребовало вернуть участок мэрии и закончить строительство спортивного зала.

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