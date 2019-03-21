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Милота

В зоопарке родились бурый капуцин и генетта: их кормят из соски

Посетители пока не могут увидеть малышей, но зоопарк показал фото

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Сейчас маленький бурый капуцин и генетта живут вместе — так сотрудникам зоопарка удобнее их кормить

Фото: vk.com/novosibirsk_zoo

В Новосибирском зоопарке родились детёныши у бурых капуцинов и генетты.

«Детёнышей пока увидеть нельзя, потому что они находятся не в вольерах, а в служебном помещении под постоянным присмотром сотрудников зоопарка. Матери в силу разных причин не смогли кормить малышей самостоятельно, их выкармливают искусственно», — рассказали в зоопарке.

В зоопарке добавили, что сейчас и бурый капуцин, и маленькая генетта содержатся вместе для того, чтобы их было удобнее кормить.

«Их кормят молочной смесью через соску. Со взрослой едой детёнышей начнут знакомить чуть позже. Генетта и бурый капуцин отлично ладят, часто играют и отдыхают вместе. Их ничуть не смущает то, что они разные: один — представитель приматов, другой — представитель семейства виверровых», — говорится на сайте зоопарка.

Посетителям зоопарка малышей пока не показывают

Фото: vk.com/novosibirsk_zoo

Недавно жительница Новосибирска Анна Новикова сняла на видео детёнышей кошачьих лемуров, которые недавно появились на свет в зоопарке: три новорожденных зверька попали в кадр в понедельник, 18 марта.

Александр Сильченко
Фото vk.com/novosibirsk_zoo

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ТЕКСТ

Александр Сильченко

ТЕГИ

Новосибирский зоопарккапуцины

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КОММЕНТАРИИ (3)

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elka
21 март 2019 в 10:19

Какой красивый малыш:))

Доктoр
21 март 2019 в 10:58

Ой какой миленький капучинчик ;) Ми-ми-ми, Мяу-мяу-мяу, Хрю-хрю-хрю! Совсем как человечек! ;) Я просто не могу от умиления! Спасибо сайту за этот репортаж - Вы сделали мой день! Ми-ми-ми! ;)

1лена
21 март 2019 в 10:57

милашка.