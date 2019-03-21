В зоопарке родились бурый капуцин и генетта: их кормят из соски

В Новосибирском зоопарке родились детёныши у бурых капуцинов и генетты.

«Детёнышей пока увидеть нельзя, потому что они находятся не в вольерах, а в служебном помещении под постоянным присмотром сотрудников зоопарка. Матери в силу разных причин не смогли кормить малышей самостоятельно, их выкармливают искусственно», — рассказали в зоопарке.



В зоопарке добавили, что сейчас и бурый капуцин, и маленькая генетта содержатся вместе для того, чтобы их было удобнее кормить.

«Их кормят молочной смесью через соску. Со взрослой едой детёнышей начнут знакомить чуть позже. Генетта и бурый капуцин отлично ладят, часто играют и отдыхают вместе. Их ничуть не смущает то, что они разные: один — представитель приматов, другой — представитель семейства виверровых», — говорится на сайте зоопарка.