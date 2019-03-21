В зоопарке родились бурый капуцин и генетта: их кормят из соски

Новое от редакции
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!
Посетители пока не могут увидеть малышей, но зоопарк показал фото
Сейчас маленький бурый капуцин и генетта живут вместе — так сотрудникам зоопарка удобнее их кормить
В Новосибирском зоопарке родились детёныши у бурых капуцинов и генетты.
«Детёнышей пока увидеть нельзя, потому что они находятся не в вольерах, а в служебном помещении под постоянным присмотром сотрудников зоопарка. Матери в силу разных причин не смогли кормить малышей самостоятельно, их выкармливают искусственно», — рассказали в зоопарке.
В зоопарке добавили, что сейчас и бурый капуцин, и маленькая генетта содержатся вместе для того, чтобы их было удобнее кормить.
«Их кормят молочной смесью через соску. Со взрослой едой детёнышей начнут знакомить чуть позже. Генетта и бурый капуцин отлично ладят, часто играют и отдыхают вместе. Их ничуть не смущает то, что они разные: один — представитель приматов, другой — представитель семейства виверровых», — говорится на сайте зоопарка.
Недавно жительница Новосибирска Анна Новикова сняла на видео детёнышей кошачьих лемуров, которые недавно появились на свет в зоопарке: три новорожденных зверька попали в кадр в понедельник, 18 марта.
Александр Сильченко
Фото vk.com/novosibirsk_zoo
Ой какой миленький капучинчик ;) Ми-ми-ми, Мяу-мяу-мяу, Хрю-хрю-хрю! Совсем как человечек! ;) Я просто не могу от умиления! Спасибо сайту за этот репортаж - Вы сделали мой день! Ми-ми-ми! ;)