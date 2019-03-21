Полсотни домов на правом берегу остались без тепла и горячей воды

В «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что отключения связаны с плановым ремонтом на теплосетях





Сегодня утром, 21 марта, в Центральном, Дзержинском и Октябрьском районах Новосибирска из-за ремонта труб отключили горячую воду и тепло в нескольких десятках домов.







«Мы называем такие отключения вынужденно-плановыми. Чтобы не допустить каких-то серьёзных аварий и внезапных, мы, пока тепло, ремонтируем, отключаем ненадолго, на короткий срок абонентов», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании».







До 20:00 отопления и горячей воды не будет в 39 домах и зданиях в Центральном и Дзержинском районах. Их отключили из-за того, что теплоэнергетики устраняют дефект на магистральном трубопроводе, сообщили в СГК.







Ещё 11 домов и зданий в Октябрьском районе остались без тепла и горячей воды до 22:00.





«Причина: ремонтные работы по устранению дефекта на магистральном трубопроводе в районе 3-го дома по улице Толстого», — говорится в сообщении на сайте «Сибирской генерирующей компании».





Публикуем карту отключений:







Под отключение попали 50 домов и зданий в трёх районах Новосибирска





По данным сервиса НГС.ПОГОДА, сейчас в Новосибирске –5 градусов.





На прошлой неделе в СГК сообщили, что новосибирцам придётся доплатить за тепло — в этом виновата холодная зима.