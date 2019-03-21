В Новосибирске нашли пропавшего после школы 9-летнего мальчика

В поисках ребёнка принимали участие в общей сложности около 500 человек





Новосибирские волонтёры сообщили о благополучном завершении поисков 9-летнего мальчика, который пропал вчера после школы на Западном жилмассиве.







Информацию о том, что школьник нашёлся, корреспонденту НГС подтвердила руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.







«Мы получили подтверждение от папы, что мальчик сейчас находится дома, он жив, здоров, с ним всё в порядке. Папе ребёнка ещё предстоит общение с органами правопорядка, сотрудниками ПДН. На данный момент штаб поиска поискового отряда "Лиза Алерт" свёрнут», — сообщила Алеся Яблонских.







Ранее одна из участниц поиска рассказывала, что в среду, 20 марта, мальчик возвращался из школы с другом. Потом они попрощались, и ребёнок пошёл в сторону дома, но там так и не появился. Семья пропавшего обзвонила всех знакомых и родителей одноклассников — мальчика нигде не оказалось.





Поиски ребёнка продолжались всю ночь, в них участвовали сотни человек. Сейчас волонтёры разъехались по домам, чтобы хотя бы немного отоспаться.







«Подводя первые итоги: у нас более 300 человек прошли регистрацию только в штабе поискового отряда "Лиза Алерт". Были поисковые отряды, которые работали отдельно. Были родители, которые создавали сами поисковые группы и не регистрировали их в нашем штабе, поэтому мы можем говорить в масштабах этого поиска, что, наверное, порядка 500 человек в общей сложности принимали в нём участие. <...> Количество [распечатанных] ориентировок сейчас пытаемся подсчитать, уже насчитали 2200 штук», — резюмировала Алеся Яблонских.