Новосибирские волейболисты попали в расширенный состав сборной России

Константин Бакун, Роман Мартынюк и Ильяс Куркаев — воспитанники волейбольного клуба «Локомотив»





Новосибирские волейболисты, игроки волейбольного клуба «Локомотив», попали в расширенный список кандидатов в сборную России на сезон-2019. Сообщение об этом появилось на сайте Всероссийской федерации волейбола.





Как сообщает пресс-служба на сайте, вчера состоялось совещание по формированию списка кандидатов в мужскую национальную сборную сезона-2019. В этот список вошли и новосибирские волейболисты: диагональный Константин Бакун, блокирующий Ильяс Куркаев и либеро Роман Мартынюк.





«В списке также есть воспитанник "Локомотива" — диагональный Кирилл Клец, который сейчас защищает цвета австрийского "Тироля"», — сообщается в официальной группе волейбольного клуба «Локомотив».





Как отметил Сергей Тетюхин, новый генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу, на совещании обсуждали кандидатуры всех игроков, а также их готовность и загруженность.





«Мы самое тщательное внимание уделили формированию списка кандидатов в сборную. Поскольку сезон сборных очень длинный и предельно насыщенный, нужно было определиться — кто из волейболистов получит нагрузку в матчах Лиги наций сразу, кто присоединится к команде чуть позже, уже с прицелом на более важные соревнования. Всё-таки Лига наций — это коммерческий турнир, а приоритет для нас — это отбор на Олимпиаду, первенство Европы и Кубок мира. Обсуждали кандидатуры всех игроков, состояние их функциональной готовности и загруженности. Отработали основные пункты плана подготовки, пообщались с представителями медицинского штаба сборной», — отметил Сергей Тетюхин.





Недавно стало известно, что волейбольному центру добавят 500 мест для зрителей и раздвижные трибуны — это позволит принимать соревнования международного уровня.