Не вернулся из школы: в Новосибирске ищут 9-летнего ребёнка

Трансляция обновляется

Мальчик потерялся сегодня днём в Ленинском районе





Вечером волонтёры «Лиза Алерт» объявили срочный сбор на поиски 9-летнего Егора Марченко, который не вернулся домой из школы.







Как следует из ориентировки, рост мальчика 120 сантиметров, он среднего телосложения, у него русые волосы и карие глаза. Был одет в тёмно-синюю куртку с синими вставками на рукавах и серые брюки, на ногах — тёмно-синие ботинки, на голове — чёрная шапка. В руках у мальчика был чёрный рюкзак.





Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить в полицию по телефонам: 02, 102 (с мобильного 020) или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-5452.







00:05

Волонтёр-поисковик сообщил в редакцию, что Егор возвращался из школы с другом, потом они попрощались, и ребёнок пошёл в сторону дома, но домой он так и не пришёл. Родители Егора обзвонили всех знакомых и родителей одноклассников — его нигде нет.





23:58

Большое количество людей приехало на место сбора. «Людей очень много — уже останавливаем», — пояснила Алеся Яблонских, руководитель инфогруппы отряда «Лиза Алерт».





На месте собралось очень много людей





23:42

На место сбора прибыл второй координатор.







23:38

На место подъезжают организованные группы автомобилистов. Также в поисках принимают участие родители и волонтёры-поисковики.







23:34

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», сейчас идёт активное распространение информации о пропавшем ребёнке в родительских группах WhatsApp.







23:20

Сейчас происходит сбор экипажей на улице Забалуева, 58 — сорок экипажей сообщили волонтёрам о своей готовности выехать на поиски ребёнка.







«За несколько минут с момента, как у нас появился пост [в социальных сетях], у нас уже отписалось более сорока экипажей. Сбор на место поиска идёт активно. На месте уже находятся люди и координатор. Ориентировки пока находятся в печати — скоро их привезут на место. Но координатор в состоянии поставить поисковые задачи даже без наличия ориентировок. Скорее всего, это будут осмотры ближайших домов, подъездов. Ориентировку поисковики будут скачивать на телефон и осматривать местность, а когда привезут бумажные ориентировки — следующая поисковая группа будут заниматься оклейкой», — сообщила Алеся Яблонских.







23:05

«Заявка на поиск получена сегодня вечером. К родителям сразу на место приехал экипаж с представителями ПДН (Подразделение по делам несовершеннолетних. — Прим. ред.), и они на месте стали сразу объезжать возможные места нахождения мальчика. По истечении часа после сбора информации нам объявлен был сбор на поиск. На место сбора сейчас выдвинулся координатор, инфорги занимаются заказом ориентировок и сбором экипажей», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.







22:58





Волонтеры объявили срочный сбор. Добровольцы в комментариях под постом уже начали выдвигаться на поиски.











