Сибирячка спела вместе с Меладзе песню про любовь к горячей женщине

У жительницы Новосибирска был день рождения, и она решила попросить певца спеть с ней

Сибирячка спела вместе с Валерием Меладзе песню «Текила любовь»
Сибирячка спела вместе с Валерием Меладзе песню «Текила любовь»


Сибирячка спела вместе с Валерием Меладзе песню «Текила любовь» во время концерта в ДКЖ вечером 20 марта. 


Видео с выступлением девушки опубликовала в сети Instagram пользователь vi_mary_vi. Как уточнила корреспондент НГС, у девушки был день рождения, она подошла и на ухо попросила Меладзе спеть песню. Певец не стал отказывать и выступил вместе с сибирячкой.


Сибиряки часто выступают вместе со звёздами. Так, например, в середине октября 2018 года шестилетний Егор из Новосибирска выступил вместе с Гариком Сукачёвым и спел песню «Моя бабушка курит трубку» во время концерта.


А в начале марта 2019 года выступление 9-летней Виктории Николаевой из Новосибирска понравилось Валерию Меладзе, и он решил взять девочку в свою команду

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