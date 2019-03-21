Сёстры-близняшки из Новосибирска снялись в рекламе испанского бренда Bershka

Ирина и Валерия Никоновы работают моделями около двух лет





Сёстры Валерия и Ирина Никоновы из Новосибирска снялись в рекламе популярного бренда одежды Bershka. Съёмки рекламной кампании проходили в Барселоне. Фотографии с моделями опубликованы на сайте Bershka.





Сейчас карьерой сестёр занимаются московское модельное агентство Lilas и новосибирское Global Russian Models. Как рассказала корреспонденту НГС директор GRM Любовь Ухалова, модели получили съёмку, когда находились в рабочей поездке в Милане.





«Моя задача — подготовить моделей к поездке, а дальше мы с партнёрами в Москве занимаемся поисками контрактов. Девочек подтвердили, когда они были в поездке в Милане, оттуда они полетели на три дня на съемки, потом вернулись обратно. Для девочек эта работа — это замечательный старт. Не каждая модель получает такое предложение», — пояснила Любовь Ухалова.





Сейчас модели вернулись в Новосибирск, чтобы продолжить учёбу в НГАСУ: Валерия учится на факультете промышленного гражданского строительства, Ирина на социологии





По словам Валерии Никоновой, работа показалась моделям очень интересной.





«На работе была очень крутая команда, сразу было понятно, что ты работаешь с профессионалами — все было очень хорошо организовано. Распорядок дня был таков: в 7 утра мы встречались на площади, где стоял автобус, который отвозил нас и других девочек на работу. Потом нам делали прическу и макияж, а примерно в 11 часов начиналась съемка. Мы снимали образы как вместе, так и отдельно, а также снимали видео, которые прикреплены на сайте "Бершки". После работы у нас было время погулять по вечерней Барселоне», — рассказала Валерия Никонова.





В феврале на очередной Неделе моды в Париже и Милане участвовали сразу две модели из Новосибирска — 16-летняя София Штейнберг приняла участие в показе новой коллекции итальянского дома моды Prada, а также в еще нескольких известных шоу, включая Chloe, Versace, Givenchy. Сибирячка Полина Завьялова выступила на 12 шоу — она работала с такими именитыми модными дома, как Dior, Elie Saab, Miu Miu, Blumarine.