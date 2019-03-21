Сёстры-близняшки из Новосибирска снялись в рекламе испанского бренда Bershka
Съёмки для компании проходили в Барселоне
Сёстры Валерия и Ирина Никоновы из Новосибирска снялись в рекламе популярного бренда одежды Bershka. Съёмки рекламной кампании проходили в Барселоне. Фотографии с моделями опубликованы на сайте Bershka.
Сейчас карьерой сестёр занимаются московское модельное агентство Lilas и новосибирское Global Russian Models. Как рассказала корреспонденту НГС директор GRM Любовь Ухалова, модели получили съёмку, когда находились в рабочей поездке в Милане.
«Моя задача — подготовить моделей к поездке, а дальше мы с партнёрами в Москве занимаемся поисками контрактов. Девочек подтвердили, когда они были в поездке в Милане, оттуда они полетели на три дня на съемки, потом вернулись обратно. Для девочек эта работа — это замечательный старт. Не каждая модель получает такое предложение», — пояснила Любовь Ухалова.
По словам Валерии Никоновой, работа показалась моделям очень интересной.
«На работе была очень крутая команда, сразу было понятно, что ты работаешь с профессионалами — все было очень хорошо организовано. Распорядок дня был таков: в 7 утра мы встречались на площади, где стоял автобус, который отвозил нас и других девочек на работу. Потом нам делали прическу и макияж, а примерно в 11 часов начиналась съемка. Мы снимали образы как вместе, так и отдельно, а также снимали видео, которые прикреплены на сайте "Бершки". После работы у нас было время погулять по вечерней Барселоне», — рассказала Валерия Никонова.
В феврале на очередной Неделе моды в Париже и Милане участвовали сразу две модели из Новосибирска — 16-летняя София Штейнберг приняла участие в показе новой коллекции итальянского дома моды Prada, а также в еще нескольких известных шоу, включая Chloe, Versace, Givenchy. Сибирячка Полина Завьялова выступила на 12 шоу — она работала с такими именитыми модными дома, как Dior, Elie Saab, Miu Miu, Blumarine.
Анастасия Нефёдова
Фото instagram.com/grmodels