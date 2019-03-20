Дешёвый кроссовер от «Шкоды»: названы сроки появления в Новосибирске

Skoda Karoq меньше и дешевле продающегося сейчас Skoda Kodiaq

Skoda Karoq на 31,5 сантиметра короче Kodiaq





Компактный кроссовер Skoda Karoq решено собирать на отечественном заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде — работы начнутся уже осенью 2019 года.





Автомобиль сразу же поступит в дилерские центры. Karoq уже сейчас вызывает интерес у новосибирских потребителей, поскольку он будет дешевле крупного Skoda Kodiaq и заменит ушедший с рынка паркетник Yeti.





«Четвертый квартал этого года, когда будет презентация в России, тогда же и у нас он будет. Интерес есть, народ спрашивает. Все ждут маленький кроссовер подешевле Kodiaq», — уточнили корреспонденту НГС в отделе продаж компании «Альт Парк», дилера Skoda в Новосибирске.





Длина Karoq — 4382 мм. Автомобиль оснащается в Европе бензиновым моторами 1,5 TSI (150 л.с.), 1,0 TSI (115 л.с.), а также дизелями 1,6 TDI (115 л.с.) и 2,0 TDI (150 или 190 л.с.). Коробка передач — механика или робот DSG. Цена автомобиля в базовой версии будет не меньше миллиона рублей, по данным дилеров Skoda. Стартовая стоимость крупного Kodiaq сейчас составляет 1 454 000 рублей.





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