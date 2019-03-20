Шнур покидает «Ленинград»: ищем ему замену в судьбоносном тесте от NGS.RU

Пройди тест и пойми, сколько в тебе от Сергея Шнурова

Серия прощальных концертов «Ленинграда» пройдет по стране летом и осенью





Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров поддался мейнстриму: вслед за губернаторами Челябинской области, Алтая, Калмыкии и президентом Казахстана объявил об отставке. В Instagram Шнур выложил пост о прощальном туре. Процитировать его полностью нам не даст Роскомнадзор, но если кратко, то все звучит так:





«Между сложными вещами,

Я скажу, как не юнец, —

Этот тур будет прощальным,

Вот и сказочке конец».





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