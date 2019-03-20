Шнур покидает «Ленинград»: ищем ему замену в судьбоносном тесте от NGS.RU
Пройди тест и пойми, сколько в тебе от Сергея Шнурова
Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров поддался мейнстриму: вслед за губернаторами Челябинской области, Алтая, Калмыкии и президентом Казахстана объявил об отставке. В Instagram Шнур выложил пост о прощальном туре. Процитировать его полностью нам не даст Роскомнадзор, но если кратко, то все звучит так:
«Между сложными вещами,
Я скажу, как не юнец, —
Этот тур будет прощальным,
Вот и сказочке конец».
Пройдите наш тест и узнайте, сколько в вас от бунтаря поп-сцены!
Фото: Алексей Ереклинцев / 74.RU