Столицу Казахстана Астану переименуют в Нурсултан — в честь первого президента

Накануне Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку

На фото пока еще Астана
На фото пока еще Астана


Парламент Казахстана решил как следует увековечить имя первого президента Нурсултана Назарбаева и сегодня во втором чтении одобрил переименование столицы республики в его честь, передает «РИА Новости». Теперь Астана будет называться Нурсултан. 


Поправки будут внесены в конституцию Казахстана, но сначала их должен одобрить новый глава государства Касым-Жомарт Токаев. К слову, именно ему и принадлежит инициатива о переименовании Астаны. 


Нурсултан Назарбаев, возглавлявший республику с 1989 года, накануне объявил, что уходит в отставку. Политику 78 лет. Свои полномочия он передал Токаеву. 


Выборы в Казахстане пройдут в 2020 году.


Столицу Казахстана Астану переименуют в Нурсултан — в честь первого президента
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