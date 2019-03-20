Столицу Казахстана Астану переименуют в Нурсултан — в честь первого президента
Накануне Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку
Парламент Казахстана решил как следует увековечить имя первого президента Нурсултана Назарбаева и сегодня во втором чтении одобрил переименование столицы республики в его честь, передает «РИА Новости». Теперь Астана будет называться Нурсултан.
Поправки будут внесены в конституцию Казахстана, но сначала их должен одобрить новый глава государства Касым-Жомарт Токаев. К слову, именно ему и принадлежит инициатива о переименовании Астаны.
Нурсултан Назарбаев, возглавлявший республику с 1989 года, накануне объявил, что уходит в отставку. Политику 78 лет. Свои полномочия он передал Токаеву.
Выборы в Казахстане пройдут в 2020 году.
Фото: Руслан Шарафутдинов / E1.RU;
Коллаж: Сеть городских порталов