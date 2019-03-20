Столицу Казахстана Астану переименуют в Нурсултан — в честь первого президента

На фото пока еще Астана





Парламент Казахстана решил как следует увековечить имя первого президента Нурсултана Назарбаева и сегодня во втором чтении одобрил переименование столицы республики в его честь, передает «РИА Новости». Теперь Астана будет называться Нурсултан.





Поправки будут внесены в конституцию Казахстана, но сначала их должен одобрить новый глава государства Касым-Жомарт Токаев. К слову, именно ему и принадлежит инициатива о переименовании Астаны.





Нурсултан Назарбаев, возглавлявший республику с 1989 года, накануне объявил, что уходит в отставку. Политику 78 лет. Свои полномочия он передал Токаеву.





Выборы в Казахстане пройдут в 2020 году.



