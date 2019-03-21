Все подрабатывают: в Новосибирске за год удвоилось число вакансий для таксистов

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Сейчас средняя зарплата таксиста — более 60 тысяч рублей
С начала 2017 года количество резюме водителей такси в Новосибирске увеличилось в десять раз
Количество вакансий для таксистов в Новосибирске за два года выросло в 3,5 раза. К такому выводу пришли аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру.
При этом наибольший рост произошёл за последний год. За этот период число новых вакансий для водителей такси увеличилось больше чем в два раза.
«В Новосибирске количество новых резюме в этой сфере в течение 2017 и 2018 годов выросло почти в 10 раз. Однако в начале 2019 года произошло падение на 17%», — приводят аналитики результаты исследования.
По данным портала, средняя зарплата, которую предлагают работодатели водителям такси, за два года увеличилась на 20%. При этом рост с начала 2018 года составил 12%.
На сегодняшний день в среднем таксистам Новосибирска предлагают заработную плату в размере
«С ростом популярности приложений для вызова такси растёт и количество вакансий для водителей — это логично. В 2018 году многие действительно рассматривали эту сферу для постоянной работы, специалисты уходили из офисов ради возможности больше заработать и свободно распоряжаться своим временем. В 2019 году мы уже наблюдаем перемены: теперь вождение такси — это скорее источник дополнительного заработка, к которому прибегают все большее количество людей», — отметил Иван Чирков, бренд-директор портала Зарплата.ру.
Ранее аналитики Зарплаты.ру рассказали, что новосибирцев редко хвалят на работе — лишь 5% опрошенных горожан слышат от руководства положительные отзывы о работе.
Анастасия Нефёдова
Фото из архива НГС