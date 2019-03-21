Все подрабатывают: в Новосибирске за год удвоилось число вакансий для таксистов

Количество вакансий для таксистов в Новосибирске за два года выросло в 3,5 раза. К такому выводу пришли аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру.

При этом наибольший рост произошёл за последний год. За этот период число новых вакансий для водителей такси увеличилось больше чем в два раза.

«В Новосибирске количество новых резюме в этой сфере в течение 2017 и 2018 годов выросло почти в 10 раз. Однако в начале 2019 года произошло падение на 17%», — приводят аналитики результаты исследования.