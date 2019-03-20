Покупатель ИКЕА ради шутки сообщил о бомбе под диваном

Виновника переполоха заставили компенсировать ущерб полиции, пожарным и скорой помощи

Посетитель получил три года условно за лжеминирование магазина ИКЕА — в законную силу приговор ещё не вступил
Посетитель получил три года условно за лжеминирование магазина ИКЕА — в законную силу приговор ещё не вступил


Сегодня, 20 марта, Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор 23-летнему посетителю магазина ИКЕА, который сообщил о бомбе в зале.


Подсудимый получил условный срок. Об этом корреспонденту НГС рассказали в прокуратуре Кировского района.


По её данным, происшествие, из-за которого посетитель магазина оказался на скамье подсудимых, случилось в конце прошлого года.


«Приговором установлено, что 6 декабря 2018 года в вечернее время <...> [ранее не судимый посетитель] находился в помещении магазина ИКЕА, расположенном по адресу: город Новосибирск, улица Ватутина, 107, где подошёл к предназначенному для обратной связи с покупателями компьютеру и при помощи клавиатуры создал в диалоговом окне сообщение "Бомба в зале под диваном", тем самым сообщил заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве в отдел по взаимодействию с покупателями магазина ООО "ИКЕА Дом". Прочитав данное сообщение и реально воспринимая содержащуюся в нём информацию об акте терроризма, <…> сотрудник ООО "ИКЕА Дом" сообщил о данном факте в экстренные службы», — описали декабрьское происшествие в прокуратуре района.


По информации ведомства, из-за сообщения о бомбе работу магазина пришлось приостановить, из здания эвакуировали людей, а на место приехали экстренные службы, которые из-за этого инцидента отвлеклись от других задач. Полицейские со служебной собакой осмотрели магазин, но взрывчатых веществ и взрывных устройств не нашли. Проверки продолжались с 18:38 до 22:00, уточнили в прокуратуре Кировского района.


В ведомстве добавили, что свою вину подсудимый признал: свой поступок в ИКЕА он объяснил тем, что решил пошутить. Суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке. Посетителя магазина признали виновным по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве) и приговорили к трём годам лишения свободы условно. Также осуждённый должен выплатить ущерб, который причинил своим преступлением экстренным службам: 


управление МВД по Новосибирску получит 5074 рубля, 1-й отряд ФПС по Новосибирской области — 948 рублей, а станция скорой помощи — 733 рубля.


Как сообщил корреспонденту НГС руководитель новосибирского отдела маркетинга ИКЕА Пётр Хороших, в магазине сожалеют, что эта ситуация доставила дискомфорт посетителям, но считают, что безопасность превыше всего.


«Мы всегда готовы к каким-то экстренным ситуациям, у нас эвакуации — плановые или внеплановые — всегда проводятся. <…> При любых — ложных, неважно каких — сигналах мы всегда эвакуируемся. У нас для эвакуаций есть всегда палатка, которая автоматически надувается, и как наши сотрудники могут быть в палатке, тёплой, обогреваемой, так и посетители наши, кто хочет, может присоединиться», — добавил Пётр Хороших.


Ранее в Новосибирске завершился суд над обвиняемым в лжетерроризме, который напугал работников Сбербанка муляжом бомбы в коробке от лапши быстрого приготовления.

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