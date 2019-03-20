«За качество никто не ручается»: дорожники с лопатами начали сыпать в лужи чёрную крошку

По словам эксперта, подобный ремонт — нормальная практика

В Facebook появилось видео, на котором запечатлены дорожники, засыпающие лужи асфальтовой крошкой
В Facebook появилось видео, на котором запечатлены дорожники, засыпающие лужи асфальтовой крошкой


Сегодня в социальной сети Facebook появился ролик, на котором видно, как дорожники засыпают лужи асфальтовой крошкой — начать ямочный ремонт дорог в начале недели потребовали в областном правительстве. 


Видео опубликовал пользователь Денис Шиховцев. Видео снято на улице Большой в Ленинском районе Новосибирска, недалеко от кольца в начале Колыванского шоссе. 



Корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска подтвердили, что сейчас для ремонта дорог используется холодный асфальтобетон. 


«Диапазон температур укладки которого составляет от –15° до +40° при условии предварительной очистки заделываемой ямы от грязи, пыли, снега и воды. В случае невозможности подобной очистки в целях обеспечения безопасности дорожного движения для ликвидации повреждений на улично-дорожной сети используются инертные материалы (щебень, высечка)», — пояснили в мэрии.


Как пояснил корреспонденту НГС бывший замруководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, директор Союза дорожных организаций региона Александр Штапов, такой ремонт можно считать нормальной практикой.


«За качество никто не ручается — это временная пломба. Получили предписание от гаишников — срочно организуйте. Видно, там провал какой-то. 


Когда плюсовые температуры начнутся, будет вторая половина апреля — крошка выбирается и кладётся нормальный асфальт», — объяснил Штапов.


По его словам, даже если машины раскатают крошку, дорожники вновь засыплют яму. 


«Во-первых, ещё не запустили асфальтные заводы, во-вторых, минусовые температуры. Временный ремонт идёт — и это очень хорошо, что работают. 


Конечно, обычный человек смотрит и думает "что ж вы делаете?", но в этом нет ничего такого, чтобы засыпать какими-нибудь недорогими отходами вроде крошечки», 


— уточнил Александр Штапов.


В начале недели губернатор Андрей Травников попросил дорожников приступить к ямочному ремонту, не дожидаясь плюсовых температур. А накануне корреспондент НГС насчитал на небольшом участке Коммунального моста 26 ям

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