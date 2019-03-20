Власти нашли деньги на больницу-долгострой — не хватает ещё 800 миллионов

Корпус больницы № 34 начнут достраивать уже в ближайшее время

Один из корпусов больницы № 34 стоит недостроенным с 1990 года
Один из корпусов больницы № 34 стоит недостроенным с 1990 года


На постройку нового корпуса городской клинической больницы № 34 в Ленинском районе Новосибирска нужно 1,2 миллиарда рублей, но в ближайшие два года выделят только 400 миллионов рублей.


Об этом сегодня сообщил заместитель председателя комитета Заксобрания региона по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Олег Сметанин.


«Городская клиническая больница — один из важных объектов, оказывающая поддержку населения, в том числе стареющему населению. Необходимо лечить людей. По информации, для завершения строительства из областного бюджета должны быть выделены на 2020 год 50 миллионов рублей и на 2021-й — 315 миллионов», — сказал Сметанин.


По его словам, стройке почти 30 лет. «Стройка началась в 1990-м. В 1996 году велось строительство 14-этажного корпуса с вертолётной площадкой, но денег не нашлось, и начались чудеса. В 2000 году число этажей уменьшилось до 6 этажей, а коек — до 120. Строительство не началось. Был выполнен определённый объем работы, но в 2009 году строительство остановили. В 2018 году начали третью корректировку объекта», — заявил депутат.


Он рассказал, что в октябре 2018 года проектная организация должна была подготовить проект строительства корпуса, однако он не прошёл госэкспертизу и был возвращён на доработку. 


«Все допустимые сроки сорваны. Вопрос минстрою: кто в ответе за такое безобразие? 


Где гарантии, что строительство не сорвётся снова? Мы посчитали: на койко-место потратили по 10 миллионов, это как так?» — спросил депутат Сметанин.


Министр здравоохранения области Константин Хальзов уточнил, что всего на здание требуется потратить 1,2 миллиарда рублей.


«К сожалению, стоимость смет для окончания строительства — 1 миллиард 200 миллионов рублей. [Почему так дорого?] Это вопросы к проектной организации. Из этой суммы на 20–21-е годы заложены в бюджет 400 миллионов. Из этого исходим при прохождении экспертизы», — сказал министр.


Главный врач больницы № 34 Владимир Ярохно заявил, что опасается — если в этом году корпус строить не начнут, то не построят уже никогда.


«Корпус, который строится 30 лет, крайне необходим населению, как минимум жителям левобережной части города. Все остановки были связаны с серьёзными вещами, как дефолт, как кризис, потом передавали из муниципальной собственности в областную. Корпус остался без должного внимания. 10 лет, я боюсь, что придётся разбирать не три этажа, как 10 лет назад, а 6 этажей, так как стройка останавливается без консервации. У меня просьба рассмотреть возможность сделать проектно-сметную документацию и в этом году искать деньги на начало строительства», — попросил Ярохно.


Исполняющий обязанности министра строительства региона Алексей Колмаков пообещал депутатам, что исправленный проект, утверждённый госэкспертизой, будет на руках министерства уже к 20 апреля.


В начале марта губернатор региона Андрей Травников заявил, что областные власти решились построить в Новосибирске современный онкоцентр со своей поликлиникой — его начнут строить в 2021 году. А совсем недавно стало известно, что на улице Немировича-Данченко оживёт стройка перинатального центра Новосибирской области — здание, как и корпус больницы № 34, длительное время не строилось, но уже летом 2019 года на площадке начнутся первые работы.

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