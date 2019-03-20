«Я родила его сердцем»: трогательный фильм о приёмных детях получил Гран-при престижного фестиваля

Фильм был снят для проекта «День Аиста»





Два новосибирских режиссёра Павел Меняйло и его сын Владимир Меняйло получили Гран-при VIII Московского Международного фестиваля корпоративного видео. Их короткометражный фильм «Открытие», посвящённый историям детей из приёмных семей, вызвал наибольший интерес у публики.





Награждение победителей состоялось вчера вечером, 19 марта, в Москве.







Павел Меняйло (слева) и Владимир Меняйло (справа) занимаются съёмкой рекламы в новосибирской компании LBL PRODUCTION





«"Открытие" — это отчасти обучающий фильм для семей-усыновителей, он был снят для "Дня Аиста". У таких фильмов нет какой-то определенной идеи или сценария. Евгения Соловьёва, которая занимается проектом "День Аиста", приходит к нам уже с историями. Она рассказала про девочку, которая родилась слепой и глухой, от неё отказались родители, она лежала в доме малютки, а также о чуде, которое помогло ей вылечиться. А также об истории мальчика Никиты и его приёмных брата и сестры. Об этом мы и сняли ролик», — рассказал корреспонденту НГС Владимир Меняйло.





Ролик основан на реальных событиях, в нём нет актеров и сценария





Также первое место на фестивале занял фильм Владимира Меняйло «Ваши ангелы вас ждут», посвящённый тяжелобольным детям. Съемки короткометражки проходили в монастыре Черногории.





«Часть фильма снимали в Новосибирске, а также мы отправляли съемочную команду в Черногорию, в монастырь. История началась с того, что отец Пётр из монастыря посмотрел предыдущий наш фильм "Зазеркалье", который тоже посвящён тяжелобольным детям. После просмотра он очень захотел помочь детям. Он сделал в монастыре деревянные крестики, освятил их и прислал нам. Пока они были у нас, мы пытались осмыслить эту ситуацию, хотели придумать, что делать дальше с этой историей. Потом мы передали крестики детям, а они сделали ему в подарок ангела. Тогда мы решили снять фильм об этом, рассказать настоящую историю. Этот фильм должен зацепить», — рассказал Владимир Меняйло.





Съемки фильма проходили в Новосибирске и Черногории





По словам Владимира Меняйло, фильм «Ваши ангелы вас ждут» попал в шорт-лист кинофестиваля в Нью-Йорке. Результаты конкурса огласят 9 апреля.





«Я знаю, что фильм "Ваши ангелы вас ждут" облетел уже несколько фестивалей. А 9 апреля станет понятно, что он получил на Нью-Йоркском фестивале. Известно только то, что они уже что-то выиграли, но будет ли это Гран-при или какая-то другая номинация — пока не понятно», — пояснил Владимир Меняйло.





В начале марта стало известно о том, что новосибирские кинохроникёры Анатолий Антонов и Станислав Шуберт восстановили камеру времён Великой Отечественной войны и сняли на неё фильм.