Ошибочка вышла: мэрия найдёт для баннеров об успехах Локтя новые фото с красивыми дворами

Сейчас на баннерах изображены фото дворов в новом жилом комплексе — их не ремонтировали

На баннерах обещали заменить фото новостройки на фото реально отремонтированного двора





В мэрии Новосибирска решили заменить фотографию на рекламном щите про отремонтированные дворы, на котором поместили фотографию двора новостройки, — они сослались на ошибку дизайнеров.





Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на официальный запрос.





«Они (баннеры серии "Городские приоритеты". — Прим. ред.) решают задачу информировать горожан о социально-экономическом развитии Новосибирска и посвящены отчёту о работе мэрии. Дизайном баннеров занимался сторонний подрядчик, который воспользовался своей базой фотографий для иллюстрации благоустроенных дворов в Новосибирске. Благодарим вас, что обнаружили эту ошибку.





Иллюстрация будет заменена на фотографию одного из дворов, благоустроенных на бюджетные средства.





Общее число отремонтированных дворов на баннере указано верно», — сообщили в пресс-центре мэрии.





В комитете рекламы и информации добавили, что всего на территории города установили 150 баннеров с выдержками из отчёта мэра Анатолия Локтя.





Один из баннеров серии посвящён ремонту дворов, но на плакате вместо благоустроенного двора дизайнеры поместили снимок нового, недавно построенного в городе-парке «Ясный берег» на левом берегу. В мэрии добавили, что городские власти приняли нормы строительства, по котором благоустраивают дворы новостроек. Кроме того, Анатолий Локоть лично принимал участие в приёмке первых домов в «Ясном береге» ещё в августе 2016 года.