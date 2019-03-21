Команда «Газы!»: правительство поощрит автомобилистов, отказавшихся от бензина и дизельного топлива

Водители получат 27 тысяч рублей, если установят оборудование для езды на метане

Природный газ — топливо дешевое, чистое и с высоким октановым числом. Но есть и минусы





Правительство России планирует выделить без малого 190 миллиардов рублей на пятилетний план перевода транспорта на природный газ — метан. Стимулировать будут не только бизнес, но и частных автовладельцев, для которых предусмотрена субсидия в 27 тысяч рублей за установку метанового газобалонного оборудования (ГБО). Мы разобрались, в чем плюсы метана и существенна ли экономия от государственной субсидии.







Уже в этом году субсидии из федерального бюджета пойдут владельцам автомобилей не старше пяти лет, которые установят метановое ГБО. Размер компенсации зависит от типа машины, пишут «Известия». Так, для магистральных тягачей субсидия достигает 147 тысяч рублей. Но в Минэнерго рассчитывают, что большая часть спроса придётся как раз на легковушки. Программу реализуют совместно с компанией «Газпром газомоторное топливо».







Метан не нужно путать с другим популярным топливом — пропан-бутаном. В отличие от него, метан хранится в сжатом состоянии под давление порядка 200 атмосфер. Оборудование для сжатого газа (CNG) в два–три раза дороже, чем для сжиженного, что является одной из причин редкости «метановых» машин.







Значима ли скидка в 27 тысяч рублей? Специалист компании Elite Gas (партнёр «Газпром газомоторное топливо») Александр Максименко рассказал, что хорошее ГБО с установкой стоит порядка 90 тысяч рублей — кстати, такую же сумму закладывали в свои расчёты эксперты Минэнерго. Правда, эта величина не учитывает расходы по легализации ГБО, которые в отдельных случаях достигают 20–25 тысяч рублей.





Разница в цене между природным газом и бензином позволяет окупать дорогое ГБО за 50–100 тысяч километров пробега





Стоимость метана сегодня — порядка 15–17 рублей за кубометр против 45 рублей, которые стоит литр бензина. Средний расход метана, например, для Lada Vesta составляет порядка 7–8 кубометров на 100 километров приезде по трассе. По сравнению с бензином, стоимость километра пробега снижается с 3–4,5 до 1–2 рублей.







Среднюю экономию от езды на метане можно принять равной 2 рублям с километра. Тогда метановое ГБО окупится за 45 тысяч километров пробега. Государственная субсидия сократит этот пробег примерно на 13 тысяч километров.





На практике точка окупаемости наступит позднее — из-за редкости метановых станций (АГНКС) ездить исключительно на природном газе в России сложно. Например, в Челябинской области всего 15 АГНКС, в Свердловской — 17, в Башкирии — 14, в Татарстане — 19, в Москве и Московской области — 17. В целом по России их менее 400. Для сравнения, обычных АЗС в стране — 25 тысяч.





Заводская Vesta CNG с 90-литровым баллоном для газа проезжает на одной заправке метаном лишь 230 километров по трассе и порядка 150 километров по городу (данные испытаний изданием «Авторевю»). Это означает, например, что доехать от Челябинска до Уфы, используя один лишь метан, на Vesta CNG не удастся — АГНКС есть под Златоустом и вблизи Уфы, но расстояние между ними — почти 300 километров.







Неразвитость сети АГНКС в России — одно из наиболее серьёзных препятствий для распространения метановых машин. Со времён СССР осталось порядка 500 компрессорных станций, частично уже вышедших из строя, но за последние годы их количество прирастало очень медленно. Поэтому программа «Развитие рынка газомоторного топлива» предусматривает и субсидии до 40 миллионов рублей на постройку новых АГНКС, что, по оценкам авторов программы, компенсирует до трети стоимости.





Lada Vesta CNG оснащается итальянским ГБО. Объём баллона — 90 литров, что позволяет вместить 18 кубометров метана (эквивалентное количество при атмосферном давлении). Такого запаса хватает для пробега порядка 250 км на одной газовой заправке, но с учетом бензина Vesta CNG может проехать до 1000 км без дозаправок





Метановые автомобили распространены в Европе, где многие производители предлагают их с заводским ГБО. В России прецедент создал АВТОВАЗ, выпустив Lada Vesta CNG. Правда, стоимость автомобиля начинается от 810 тысяч рублей, что на 170 тысяч дороже аналогичной бензиновой Vesta. Поэтому пробег, при котором наступает окупаемость, — порядка 85 тысяч километров при использовании только метана.







Поэтому большинство автовладельцев выбирает самостоятельную установку ГБО, которая обходится вдвое дешевле. По словам Александра Максименко, субсидии действуют и сейчас, например «Газпром газомоторное топливо» предлагает компенсацию в 25 тысяч рублей в виде заправочной карты, которой можно оплатить половину стоимость газа. Это эквивалентно заправке 1,5 тысячи «льготных» кубометров газа, которых хватит примерно на 20 тысяч километров.





Ещё одна проблема автомобилей с ГБО — уменьшение объёма багажника. У Vesta CNG он сокращается с 480 до 360 литров





— Стимулирующие программы, похожие на предложенные Минэнерго, действовали ранее в отдельных регионах, например в Татарстане, — добавляет Александр Максименко. — Судя по всему, опыт оказался положительным, и их решили распространить на другие области.







О перспективах перехода на газомоторное топливо в России говорят уже много лет: в прошлом году президент Владимир Путин отметил приоритетность метановых машинах в сравнении с электромобилями. Метан экологичнее бензина за счёт значительно меньшего содержания (отсутствия) вредных примесей и тяжёлых углеводородов.







За пять лет парк машин на газомоторном топливе планируется увеличить с нынешних 155 тысяч единиц до 274 тысяч. В абсолютных величинах это лишь ничтожная часть 50-миллионного автопарка, но в балансе новых автомобилей доля газомоторной техники должна достичь порядка 3%.







Другим препятствием для использования ГБО является необходимость его легализации: процедура эта недешёвая и долгая. Кроме того, она усложнится уже с 1 июля 2019 года, когда вступит в силу ГОСТ 33670 , требующий личного посещения аккредитованной лаборатории. Сегодня при легализации ГБО достаточно дистанционного общения. Сейчас на всю Россию — лишь 15 таких организаций.





В научной литературе сжатый газ называется компримированным. В англоязычных источниках — CNG (compressed natural gas)





Ещё один сдерживающий фактор для массового перехода на метан — неуверенность людей, что низкая цена сохранится в случае, если метан станет одним из «мейнстримовых» типов топлива. Показательной была прошлая весна, когда вслед за подорожанием бензина на 3,5 рубля за литр в большинстве регионов подорожал сжиженный газ пропан-бутан: его цена поднялась на величину до 7 рублей, то есть практически в полтора раза (данные Росстата — 31,8%).







Усилия по переводу российского автопарка на газомоторное топливо пока носят фрагментарный характер, не решая проблемы в целом. Метан по-прежнему оправдан для отдельных автомобилистов со значительными годовыми пробегами при наличии АГНКС в их ареале. Чтобы явление стало массовым, нужны рост количества АГНКС и госгарантии низкой цены метана.





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В конце марта в России заканчивается соглашение о заморозке цен на жидкое топливо между правительством и нефтяными компаниями. Пока топливо дорожает в пределах инфляции.





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