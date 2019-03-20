Чиновники потратят на камеры для ЕГЭ 40 миллионов рублей

Этих денег хватит на оборудование для 86 школ

Вместе с камерами власти закупают ноутбуки и компьютеры, которые будут транслировать видео из аудиторий
Вместе с камерами власти закупают ноутбуки и компьютеры, которые будут транслировать видео из аудиторий


Правительство Новосибирской области начало закупать видеокамеры для проведения ЕГЭ — на их покупку и установку потратят почти 40 миллионов рублей.


Объявление об аукционе опубликовали сегодня, 20 марта, на портале госзакупок. Из документов следует, что область закупит 1200 IP-камер, а также коммутаторы, источники бесперебойного питания. Кроме того, сам заказчик предоставит ещё 1400 камер и 86 компьютеров и ноутбуков, которые будут транслировать изображения с них в режиме реального времени.


Начальная цена контракта составила 39,5 миллиона рублей, которые выделят из регионального бюджета.


В документах разместили список из 86 школ, в которых установят эти камеры. Среди них не только новосибирские, но и областные. В каждой школе несколько аудиторий. 


Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук ранее рассказывал, что по новым правилам в этом году все камеры, включённые во время экзаменов, должны передавать видео наблюдателям в режиме реального времени. В прошлом году в некоторых пунктах допускали запись офлайн. 


«В этом году мы планируем обновить всё оборудование по видеонаблюдению, то есть перейти на IP-камеры. Это три года, каждый год обновляем по 25-30%. В прошлом году мы обновляли оборудование примерно в трети пунктов проведения экзаменов, сумма получалась около 20 миллионов рублей», — говорил Сергей Федорчук месяц назад на пресс-конференции, посвящённой запуску ЕГЭ-кампании в Новосибирске.


Всего в области готовят открыть 85 пунктов сдачи ЕГЭ — их оборудуют не только камерами, но и металлодетекторами. В списке экзаменов впервые появился китайский язык — его выбрали сдавать 10 школьников из Новосибирска


Сегодня в школах страны начался досрочный этап ЕГЭ, который проводят для выпускников прошлых лет и для тех, кто не сможет сдать экзамены летом, в основные сроки. НГС собрал самые сложные вопросы из настоящих тестов — попробуйте ответить хотя бы на половину из них.

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