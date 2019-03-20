Автоинспекторы раздали водителям грязных машин влажные салфетки

Автоинспекторы попросили водителей оттереть грязные номера на машинах





Сегодня, 20 марта, инспекторы ГИБДД Новосибирска провели на площади Ленина необычную акцию: они раздали влажные салфетки владельцам машин с грязными номерами.







Акция проходила с 12:00 до 13:00. На месте работали шесть сотрудников ГИБДД, рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.





«Мероприятие проходило в рамках проведения недельных акций "Нечитаемый номер" и "Тонировка". <...> Экипаж при помощи прибора проверял светопропускную способность стёкол транспортных средств, и, если выявлял ещё грязные, нечитаемые регистрационные знаки, мы предлагали водителям на месте устранить данное нарушение, воспользовавшись влажными салфетками», — пояснила Анна Варновская.





По её словам, всего за час автоинспекторы раздали водителям около 200 упаковок влажных салфеток.





Всю эту неделю — с 18 по 25 марта — инспекторы ГИБДД проводят в Новосибирске рейды против тонировки на машинах и нечитаемых госномеров







Автоинспекторы обращают внимание не только на грязные знаки, но и на те госномера, в которые владельцы могли внести незаконные изменения





Сегодняшняя акция проходила на площади Ленина









Всего за час автоинспекторы раздали водителям около двух сотен упаковок с влажными салфетками





Чтобы смыть грязь с госномеров, некоторые водители воспользовались жидкостями





Также нарушителей просили снять тонировку со стёкол





В начале месяца новосибирская ГИБДД провела на площади Ленина другую интересную акцию: автоиспекторы поздравляли с наступающим 8 Марта женщин-водителей и дарили им цветы, безалкогольное вино и бытовую химию.

