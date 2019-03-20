Автоинспекторы раздали водителям грязных машин влажные салфетки

Акция прошла на площади Ленина

Автоинспекторы попросили водителей оттереть грязные номера на машинах
Автоинспекторы попросили водителей оттереть грязные номера на машинах


Сегодня, 20 марта, инспекторы ГИБДД Новосибирска провели на площади Ленина необычную акцию: они раздали влажные салфетки владельцам машин с грязными номерами.


Акция проходила с 12:00 до 13:00. На месте работали шесть сотрудников ГИБДД, рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.


«Мероприятие проходило в рамках проведения недельных акций "Нечитаемый номер" и "Тонировка". <...> Экипаж при помощи прибора проверял светопропускную способность стёкол транспортных средств, и, если выявлял ещё грязные, нечитаемые регистрационные знаки, мы предлагали водителям на месте устранить данное нарушение, воспользовавшись влажными салфетками», — пояснила Анна Варновская.


По её словам, всего за час автоинспекторы раздали водителям около 200 упаковок влажных салфеток.


Всю эту неделю — с 18 по 25 марта — инспекторы ГИБДД  проводят в Новосибирске рейды против тонировки на машинах и нечитаемых госномеров
Всю эту неделю — с 18 по 25 марта — инспекторы ГИБДД проводят в Новосибирске рейды против тонировки на машинах и нечитаемых госномеров


Автоинспекторы обращают внимание не только на грязные знаки, но и на те госномера, в которые владельцы могли внести незаконные изменения
Автоинспекторы обращают внимание не только на грязные знаки, но и на те госномера, в которые владельцы могли внести незаконные изменения


Сегодняшняя акция проходила на площади Ленина
Сегодняшняя акция проходила на площади Ленина



Всего за час автоинспекторы раздали водителям около двух сотен упаковок с влажными салфетками
Всего за час автоинспекторы раздали водителям около двух сотен упаковок с влажными салфетками


Чтобы смыть грязь с госномеров, некоторые водители воспользовались жидкостями
Чтобы смыть грязь с госномеров, некоторые водители воспользовались жидкостями


Также нарушителей просили снять тонировку со стёкол
Также нарушителей просили снять тонировку со стёкол


В начале месяца новосибирская ГИБДД провела на площади Ленина другую интересную акцию: автоиспекторы поздравляли с наступающим 8 Марта женщин-водителей и дарили им цветы, безалкогольное вино и бытовую химию.

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