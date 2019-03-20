Власти запретили водителям парковаться возле Дома быта

Запрет на парковку на Романова начнёт действовать через месяц

Парковку запретят для безопасности пешеходов





Мэрия Новосибирска объявила о запрете парковки на участке улицы Романова около Дома быта и гимназии № 1 — парковаться запретят с обеих сторон улицы.





«Запрещается остановка транспорта по нечётной стороне улицы Романова на участке протяженностью 50 метров в направлении от Красного проспекта в сторону улицы Мичурина. На указанном участке после 10 апреля будут установлены дорожный знак "Остановка запрещена" и табличка "Работает эвакуатор". По четной стороне в том же направлении будет восстановлен дорожный знак "Стоянка запрещена" и табличка "Работает эвакуатор"», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.





Схема запрета парковки на улице Романова





В мэрии добавили, что запрет парковки вводят для безопасности пешеходов в районе гимназии № 1 , а также для увеличения пропускной способности улицы Романова.



