Власти запретили водителям парковаться возле Дома быта

Запрет на парковку на Романова начнёт действовать через месяц

Парковку запретят для безопасности пешеходов
Парковку запретят для безопасности пешеходов


Мэрия Новосибирска объявила о запрете парковки на участке улицы Романова около Дома быта и гимназии № 1 — парковаться запретят с обеих сторон улицы.


«Запрещается остановка транспорта по нечётной стороне улицы Романова на участке протяженностью 50 метров в направлении от Красного проспекта в сторону улицы Мичурина. На указанном участке после 10 апреля будут установлены дорожный знак "Остановка запрещена" и табличка "Работает эвакуатор". По четной стороне в том же направлении будет восстановлен дорожный знак "Стоянка запрещена" и табличка "Работает эвакуатор"», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.


Схема запрета парковки на улице Романова
Схема запрета парковки на улице Романова


В мэрии добавили, что запрет парковки вводят для безопасности пешеходов в районе гимназии № 1, а также для увеличения пропускной способности улицы Романова. 


На днях стало известно, что специалисты переставили дорожный знак у дома № 18 на улице Советской в Центральном районе Новосибирска, который был установлен с ошибкой.

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