Власти запретили водителям парковаться возле Дома быта
Запрет на парковку на Романова начнёт действовать через месяц
Мэрия Новосибирска объявила о запрете парковки на участке улицы Романова около Дома быта и гимназии
«Запрещается остановка транспорта по нечётной стороне улицы Романова на участке протяженностью 50 метров в направлении от Красного проспекта в сторону улицы Мичурина. На указанном участке после 10 апреля будут установлены дорожный знак "Остановка запрещена" и табличка "Работает эвакуатор". По четной стороне в том же направлении будет восстановлен дорожный знак "Стоянка запрещена" и табличка "Работает эвакуатор"», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
В мэрии добавили, что запрет парковки вводят для безопасности пешеходов в районе гимназии
На днях стало известно, что специалисты переставили дорожный знак у дома
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)