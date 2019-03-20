Полиция начала проверку после обвинений в адрес начальника новосибирской ГИБДД

Евгений Маслюк возглавляет отдел ГИБДД по Новосибирску с 2015 года





В паблике «Омбудсмен полиции» появился анонимный пост о начальнике отдела ГИБДД по Новосибирску Евгении Маслюке — его обвинили в пренебрежительном отношении к служебным обязанностям.





Пост с критикой появился в группе «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте» накануне вечером. На момент публикации его увидели 50 тысяч подписчиков.





Анонимный автор поста выразил недовольство тем, как Маслюк относится к своей службе.





«<...> подполковник-мажор на работу ходит только для статуса и важности, а не для службы стране, городу», — утверждает автор.





Также автор поста отмечает, что подчинённым Маслюка трудно попасть к нему на приём через секретаря, и упрекает начальника городской автоинспекции в том, что он часто ходит на работу в гражданской одежде, но много времени тратит на хобби — зимой катается на снегоходе в Шерегеше, а летом на водном мотоцикле.





Кроме того, в записи утверждается, что один из действующих сотрудников ГИБДД готовит Маслюку еду и гладит одежду.







В канцелярии ГИБДД по Новосибирску корреспонденту НГС сообщили, что связаться с Евгением Маслюком можно через приёмную. На момент публикации номер приёмной не отвечал.









В Главном управлении МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что уже знакомы с содержанием записи в соцсети.







«По фактам, изложенным в публикации, ГУ МВД России по Новосибирской области назначена служебная проверка», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.







Евгений Маслюк стал начальником отдела ГИБДД по Новосибирску в августе 2015 года.





«Евгений Вячеславович стал самым молодым руководителем в истории городской ГИБДД — 20 марта этого года ему исполнилось 30 лет», — отмечалось в сообщении автоинспекции. Он родился в городе Оби, учился в 196-й школе Кировского района Новосибирска. Окончив Санкт-Петербургскую специальную среднюю школу милиции, Маслюк служил в аппарате ГУ МВД России по Новосибирской области, затем перевёлся в Госавтоинспекцию. Позже он заочно окончил Сибирскую академию госслужбы по специальности «Юриспруденция».





«Евгений Маслюк увлекается зимними видами спорта, особенно горными лыжами. Женат, воспитывает полуторагодовалую дочь», — сообщали в ГИБДД в 2015 году.







Маслюк был назначен на должность вместо Валерия Гореева, задержанного по подозрению в получении взятки в размере около 30 тысяч рублей за возврат автомобиля со штрафстоянки.





В октябре прошлого года был уволен начальник областного управления ГИБДД Сергей Штельмах — причиной стал поступок, порочащий честь полицейского.