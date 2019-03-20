Гопники по вызову: в Новосибирске появилась группа, которая предлагает бить машины на заказ

В Новосибирске появились платные хулиганы — за деньги они предлагают разбить стекла в автомобилях новосибирцев. В социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщество «Ломаем окна авто Новосибирск». За символическую сумму в 500 рублей администрация группы предлагает разбить окно в машине. Как говорят сами авторы проекта, сотрудничать они готовы как с простыми работягами, так и с коллекторами. Судя по записям в сообществе, группа создана в 2015 году, однако прайс-лист появился только вечером 19 марта.

Прайс-лист не ограничивается битьём стекол машин Фото: скриншот vk.com

Сейчас в необычном сообществе состоят всего два человека. Корреспондент НГС написал администратору группы и не представился журналистом — представитель сообщества ответил, что сейчас приём заказов закрыт, но через несколько часов на связь выйдет специалист, готовый обсудить заказ.

Авторы проекта сообщили, что работают исключительно по предоплате Фото: скриншот vk.com

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области, битьё стёкол в автомобилях может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. «Есть два варианта: статья 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества. — Прим. ред.). Если ущерб незначительный, до 5000 рублей, то по этой статье будет административный штраф от 300 до 500 рублей. Если более 5000 рублей, то будет статья 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества. — Прим. ред.). Там уже до 2 лет лишения свободы. Зависит от ущерба, а порог между административной статьёй и уголовной составляет 5000 рублей», — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления полиции.

