На площади Ленина припарковался КАМАЗ, в котором можно бесплатно пройти флюорографию

Он будет работать в центре Новосибирска два дня

Сегодня утром особого ажиотажа возле машины с флюорографической установкой не наблюдалось — диагностическая лаборатория работает на базе КАМАЗа из Коченёвской  ЦРБ
Сегодня утром особого ажиотажа возле машины с флюорографической установкой не наблюдалось — диагностическая лаборатория работает на базе КАМАЗа из Коченёвской  ЦРБ


Сегодня утром, 20 марта, на площади Ленина припарковался необычный грузовик — новосибирцы могут сделать в нём флюорографию.


«С 9 до 15 часов любой горожанин, который больше года не проходил флюорографию, сможет сделать снимок лёгких. Результаты исследования можно будет получить в поликлинике по месту жительства», — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.


В ведомстве уточнили, что передвижная флюорографическая установка также будет работать на площади Ленина и в четверг, 21 марта, в этот же промежуток времени.


Забрать результаты флюорографии можно будет в поликлинике
Забрать результаты флюорографии можно будет в поликлинике


Как пояснила корреспонденту НГС заместитель главного врача областной туберкулёзной больницы по организационно-методической работе Анна Пятибратова, для того чтобы пройти флюорографию, пациенту не нужно показывать медицинский полис. Не обязательно даже брать с собой паспорт — медицинские работники могут просто записать данные пациента с его слов. При необходимости волонтёры также могут обзвонить горожан, чтобы сообщить им о результатах.


Сделать флюорографию на площади Ленина можно сегодня и завтра
Сделать флюорографию на площади Ленина можно сегодня и завтра


Чтобы пройти флюорографию, медицинский полис не нужен
Чтобы пройти флюорографию, медицинский полис не нужен


Ранее аналитики выяснили, что за год в Новосибирской области снизилась смертность от туберкулёза.

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