На площади Ленина припарковался КАМАЗ, в котором можно бесплатно пройти флюорографию
Он будет работать в центре Новосибирска два дня
Сегодня утром, 20 марта, на площади Ленина припарковался необычный грузовик — новосибирцы могут сделать в нём флюорографию.
«С 9 до 15 часов любой горожанин, который больше года не проходил флюорографию, сможет сделать снимок лёгких. Результаты исследования можно будет получить в поликлинике по месту жительства», — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что передвижная флюорографическая установка также будет работать на площади Ленина и в четверг, 21 марта, в этот же промежуток времени.
Как пояснила корреспонденту НГС заместитель главного врача областной туберкулёзной больницы по организационно-методической работе Анна Пятибратова, для того чтобы пройти флюорографию, пациенту не нужно показывать медицинский полис. Не обязательно даже брать с собой паспорт — медицинские работники могут просто записать данные пациента с его слов. При необходимости волонтёры также могут обзвонить горожан, чтобы сообщить им о результатах.
Ранее аналитики выяснили, что за год в Новосибирской области снизилась смертность от туберкулёза.
Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова