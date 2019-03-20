Марш двух миллионов: власти заказали сцену и проведение шествия на Первомай

Участникам демонстрации дадут триколоры и воздушные шары

На шествие в этом году планируют потратить около 400 тысяч рублей
На шествие в этом году планируют потратить около 400 тысяч рублей


Власти Новосибирской области начали подготовку к 1 Мая — они объявили пять госзакупок к Празднику Весны и Труда общей стоимостью около 2 миллионов рублей.


В частности, один из контрактов по начальной цене 403 тысячи рублей предполагает организацию и проведение шествия в Новосибирске.


«Исполнитель обязан разработать <...> в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта концепцию праздничного шествия, приуроченного к Празднику Весны и Труда», — говорится в одном из документов.


Предполагается, что победитель контракта должен будет привезти на мероприятие ленты и флажки с цветами российского триколора. Кроме того, для праздника потребуются значки и гелиевые шары белого, синего и красного цветов.


«Организовать не менее 2 пунктов получения вышеуказанной атрибутики участниками шествия и зрителями мероприятия. Привлечь к выдаче атрибутики не менее 4 человек на каждый пункт получения. Провести фото- и видеосъемку раздачи атрибутики», — отмечаются обязанности исполнителя в документах.


Также победитель конкурса должен будет сделать баннеры для колонны шествия и построить участников шествия в колонну.


В другой закупке с начальной стоимостью 230 тысяч рублей ищут организатора праздничного концерта. А контракт с минимальной ценой 499 тысяч рублей получит тот, кто будет ставить сцену для праздника.


Ещё два контракта стоимостью по 314 тысяч и 498 тысяч рублей подразумевают проведение информационной компании и распространении полиграфии.


Все закупки объявил Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов, учреждённый областным правительством. Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу правительства с просьбой уточнить маршрут шествия и программу праздника, но ответа на него ещё не получила.  


В прошлом году НГС в режиме онлайн следил за происходящим — в этот день в городе прошла не только демонстрация, но и Монстрация.

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