К престижной школе пристроят корпус — под вырубку попадают 5 кедров в память о погибших школьниках

Новосибирцы встали на защиту 5 кедров, растущих во дворе лицея № 130 на улице Учёных, 10 в Академгородке. Высаженные здесь в 1988 году кедры попадают под вырубку во время строительства дополнительного корпуса лицея № 130 . Первой об этом написала у себя на странице в социальной сети Facebook выпускница 130-й школы и один из авторов гимна этого заведения Юлия Альбова. Она поставила вопрос о пересадке взрослых кедров и напомнила: деревья посадили 31 год назад в память о страшной трагедии, которая потрясла Академгородок, но сейчас практически забыта.



27 сентября 1987 года пятеро шестиклассников из школы № 130 погибли в обвалившейся пещере на берегу Обского моря. Юлия Альбова училась с этими ребятами в одном классе.

«Класс был дружный, мы постоянно устраивали какие-то мероприятия, прогулки совместные, но до этого, разумеется, со взрослыми. И тут вдруг у пацанов возникла идея пойти всем вместе на дикий пляж в пещеры. <…> Помню, они выступили перед классом и сказали, что ходят туда регулярно, копают, и вот-вот уже пещеры будут достаточно большие, и это суперклассно, и вот бы нам всем туда сходить в поход. Где были в этот момент учителя, не знаю. Потом выяснилось, что там раз в несколько лет кого-то засыпало, но СССР же: плохих новостей нет», — вспомнила Юлия Альбова.

Саму Альбову родители в поход не отпустили — дети планировали идти без взрослых. По разным причинам не пошли в поход и остальные одноклассники. Ушли в пещеры, выкопанные в глинистом берегу Обского моря, только пятеро мальчиков. Погибли они в тот же день: пошёл дождь, и берег обвалился, похоронив в пещере 12-летних школьников. Юлия Альбова добавила, что обнаружили детей и выкопали сами родители уже только на следующую ночь.



«Мы не хотели именные таблички ставить, когда садили деревья. Я не помню почему, наверное, из-за того, что какое-то дерево могло не прижиться. И было бы не хорошо. <…> Сейчас, конечно, место надо облагородить: было бы правильно сделать общую табличку», — рассказала корреспонденту НГС ещё одна одноклассница погибших ребят, попросившая не называть её имя.

«Потом мы ходили по городку толпой, девчонки рыдали в голос. Прохожие на нас оборачивались. <…> Похороны превратились в какую-то всенародную демонстрацию. По ходу автобусов стояли классы местных школ с пионерским салютом. Сейчас просто жутко представить, как все это пережили. <…> А кедры посадили весной 1988 года. Помню, в классе обсуждали, какие деревья сажать, и остановились на кедрах. Потому что сильная порода, многолетняя. Говорили, что они всех нас переживут ещё», — рассказала Альбова.

Депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус сообщила корреспонденту НГС, что тоже помнит трагедию 1987 года как житель Академгородка — она уже изучает вопрос о пересадке кедров.



«У меня есть информация, что [кедры] в зону застройки попадают. <…> Надеюсь, что наши усилия увенчаются успехом: эти 5 кедров будут пересажены на новое место. Важно, чтобы кедры прижились. Уже начались разговоры с Центральным ботаническим садом: надо определить лучшее место, потому что там почва должна быть своеобразная», — заметила Наталья Пинус. Она уточнила, что место деревьям будут подбирать на территории лицея.

Директор лицея № 130 Сергей Сопочкин также заверил НГС, что не оставит без внимания тему с кедрами.

«Мы постараемся найти все возможности, чтобы вот этот мемориальный уголок, мемориальный комплекс сделать: либо сохранить то, что возможно сохранить, или сделать по-другому. Но, конечно, эту тему мы не обойдём. <…> Была встреча с человеком из ботсада, и он свои экспертные мнения уже озвучил», — пояснил корреспонденту директор лицея Сергей Сопочкин.

Ранее Сергей Сопочкин объяснял НГС, что новый корпус будет рассчитан на 525 мест, в здании также будут учебные лаборатории и бассейн. «По разным основаниям: потому что школа работает в две смены, потому что у нас есть под этот корпус проект "школа-лаборатория", потому что появилась концепция "Академгородок 2.0"», — говорил Сопочкин о причинах расширения лицея. На здание планирует потратить почти 450 миллионов рублей.