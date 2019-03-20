Шутки за 300 (тысяч рублей): как вас накажут за обидные мемы про политиков и фейки

Новые законы ударят по свободе слова — и карману





18 марта Владимир Путин подписал сразу два законопроекта, которые резко бьют по свободе слова и карману: первый запрещает публиковать фейковые новости, а второй — неуважительно отзываться о власти в интернете. Мы попросили юристов почитать эти документы, которые дружно приняли депутаты Госдумы, практически единогласно одобрил Совет Федерации и махом подписал президент. Мы спросили экспертов: по какой логике будут работать законы? А также кого и как будут наказывать?





Спойлер: до сих пор ничего не понятно.





Что за фейк? Как отличить его от правды?





Если кратко — недостоверная информация, несущая опасность обществу, которую выдают за правду. Сведения, ставящие под угрозу жизнь и здоровье граждан, а также угрожающие помехами в работе «транспортной и социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи». И они должны быть опубликованы. При этом фейком может быть даже версия любых значимых событий, предположила в разговоре с «Фонтанкой» директор, ведущий юрист Центра защиты прав СМИ Галина Арапова:





— Трагедия в Магнитогорске, где, кроме версии о взрыве газа, СМИ сообщали про версию теракта, была использована в качестве мотивации для принятия данного закона. Версии могут быть признаны фейком.





Как отличить недостоверную информацию от достоверной — в законе не прописано.





Под закон о фейках попадают все СМИ?





Не все: традиционные (телевидение, радио и газеты) депутаты трогать не стали — у них и так все хорошо в борьбе с фейками. Закон относится к зарегистрированным как сетевые издания интернет-СМИ, а также к интернет-версиям традиционных изданий. Но закон не уточняет, что делать с пабликами СМИ в социальных сетях.





— Сложно сказать, что будет с пабликами, которые СМИ используют как площадку для размещения тех же новостей, что и на сайте — в законе об этом ни слова. Но отдельная страница в Facebook или «ВКонтакте» в качестве сетевого издания не регистрируется, поэтому если она работает самостоятельно, то закон на такую страницу не распространяется, — объясняет юрист E1.RU Вадим Бадретдинов.





Вадим Бадретдинов — юрист портала E1.RU. Он говорит, что в новых законах много поля для того, чтобы надзорные органы трактовали одну и ту же информацию по-своему





Кого накажут и как?







Роскомнадзор находит на сайте фейковую статью и «незамедлительно уведомляет редакцию» о необходимости ее удалить. Далее редакция «незамедлительно с момента получения» выполняет требование надзорного органа. Если этого не случилось, то Роскомнадзор просит провайдера заблокировать сайт.







Распространителям фейковых новостей светит штраф: от 30 тысяч до 100 тысяч рублей — для граждан, от 60 тысяч до 200 тысяч рублей — для должностных лиц, от 200 тысяч до 500 тысяч рублей — для юридических лиц. Если новость привела к нарушению общественного порядка или нанесла вред здоровью людей, санкции возрастают: до 300 — 400 тысяч рублей — для граждан; до 600 — 900 тысяч рублей — для должностных лиц и до 1 миллиона — 1,5 миллиона рублей — для юридических лиц.







Незамедлительно — это как?







— Я думаю, все будет зависеть от того, как работает редакция: если круглосуточно, то реагировать на уведомления Роскомнадзора она должна все 24 часа. Если у редакции есть график, например с девяти до шести, то в это время. Правда, в этом случае график работы должен быть максимально подтвержден, — говорит Вадим Бадретдинов.







Слова коллеги конкретизирует юрист Юлия Федотова:







— В законе нет понятия конкретных сроков. На практике это происходит в течение суток, но лучше — «вчера».







Юрист говорит: фейки лучше удалять «вчера» — то есть до того, как до них доберется Роскомнадзор





А что с высказыванием о власти — кого нельзя «не уважать»?







Закон запрещает высказывать в интернете «явное неуважение» к следующим группам:







общество;

государство;

официальные государственные символы РФ (герб, флаг);

Конституция РФ;

органы, осуществляющие государственную власть в РФ (президент, Государственная дума, Совет Федерации, Правительство РФ, суды).

— Из запрета оскорблять общество в целом можно вывести и то, что нельзя оскорблять представителей власти муниципалитета, хоть закон об этом прямо и не говорит. Тут нужно понимать, что оскорбление власти должно выражаться в неприличной форме, оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность. Эти термины закон также не раскрывает, — говорит Вадим Бадретдинов.





— Под «органами» будут пониматься чиновники любого уровня и их представители. То есть, как мне видится, под действие статьи будет подпадать любая критика деятельности власти и ее отдельных структур, — добавляет Юлия Федотова.







Что считается оскорблением — пост или мемасик?







— О форме изложения закон также ничего не говорит. Похоже, это может быть любой материал, — говорит Вадим Бадретдинов.







— Оскорбительным будет считаться все, по аналогии с «экстремизмом» — то, что посчитает нужным заскринить полицейский. Дела по этой статье ведёт полиция, поэтому назначение экспертиз и прочего на стадии выявления признаков «явного неуважения» не предусмотрено, — добавляет Юлия Федотова.





А за старый «неуважительный» к власти пост меня могут наказать?





Нет, санкции будут распространяться на публикации, сделанные после 29 марта 2019 года, когда закон о неуважении к власти (как и закон о фейковых новостях) вступит в силу.





Кто-то должен пожаловаться, что его не уважают?





Вовсе не обязательно. Оскорбительную информацию может увидеть полицейский во время мониторинга. Он делает скриншот и направляет в суд. Экспертизы не надо, потерпевших тоже.





За оскорблением чувств государства в интернете следят полицейские





За это могут посадить?







Поправки вносятся в статью «Мелкое хулиганство», относящуюся к Административному кодексу, поэтому максимум, который может быть связан с ограничением свободы, — это 15 суток ареста. И то если закон будет нарушен более двух раз.







На первый раз предусмотрены штрафы от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, на второй — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Кстати, ареста возможно избежать — за троекратное нарушение закона сумма штрафа повышается до 300 тысяч рублей.







Эти законы нарушают мое право на свободу слова?







— Безусловно. Также они нарушают Декларацию о свободе политической дискуссии, поскольку фактически запрещают любую критику органов власти, — отмечает юрист Юлия Федотова. — Жаловаться, увы, некуда. «Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать».







— Я думаю, что право на свободу слова нарушается. Закон написан так, что у Роскомнадзора, Генпрокуратуры и суда появляется большое пространство для трактовок и додумывания, — размышляет юрист Вадим Бадретдинов. — Нет адекватного механизма оспаривания уведомлений Роскомнадзора об удалении информации. Вот опубликовало издание какую-то новость, у него есть такой, такой и такой источник, при этом раскрывать источник СМИ обязано только перед судом. А Роскомнадзор уже может заблокировать сайт, не разбираясь в том, почему и исходя из чего СМИ опубликовало те или иные сведения. У издания только два пути — удалить информацию, даже если есть все доказательства правды, или быть заблокированным на несколько месяцев, если не лет. Погрязнуть в судебных спорах, лишившись ресурса, читателей и рекламодателей. Официальный ответ о законности этих поправок может дать только Конституционный суд РФ.