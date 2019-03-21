«Все, что мне нужно, помещается в сумку»: юрист — о том, почему людям не нужно покупать квартиры

Юлия уверена, что дом — это необязательно постоянное место жительства в собственной квартире

Юлия Федотова — юрист, кандидат наук, недавно переехала из Екатеринбурга в Краснодар, где практикует и пишет диссертацию. На Урале ее ничего не удерживало — нет собственного жилья или другого имущества. Она уверена, что снимать квартиру в принципе намного выгоднее, чем покупать, а дом — это любое место, где ты счастлив. Публикуем ее колонку полностью:







Здравствуйте, меня зовут Юля, мне 26 лет, я не имею и не хочу иметь ничего!







Квартира в Екатеринбурге — папина. Авто я не имею. Самое дорогое имущество — телефон и ноут. Всё, что мне нужно, помещается в сумку для ручной клади. В любой момент я могу переехать в любую точку мира (что я, собственно, недавно и сделала), ибо мозг и компьютер — мои средства производства. Всё возможно, были бы деньги на карте и загран в кармане.







На мой взгляд, желание иметь частную собственность в XXI веке издает предсмертный стон вместе с институтом брака. Это гениальнейшее заблуждение. Гениальнейший в своей неподтвержденности стереотип, что собственность обходится дешевле, чем аренда.







Нет. Недвижимость — это не капитал в условиях нестабильного рынка, а также того, что я просто не знаю, где окажусь завтра и буду ли жива через условные 10 лет. В сознании российских граждан сидит стереотип о том, что успешный человек обязательно должен иметь квартиру, машину и дачу. Особенно если это мужик. Женщина уж может как-нибудь к нему пристроиться. Этакий показатель статусности мужика. Типа без квадратных метров он перестает им быть. Инициация по-российски.







При этом стоимость квартиры поглощает около десятка лет аренды. Рекомендую взять калькулятор и просчитать. Плюс налог на имущество, ремонт, покупка бытовой техники, мебели и прочее… Со съемной проще. Надоела обстановка — переехал. Все возникающие проблемы решает собственник. Надоел собственник — переехал. Надоел город — переехал. Благо вариантов масса, ведь сдают не только бабушкино наследство, а крутейшие квартиры в новостройках с евроремонтом, в которых никто не жил. Да, задорого. Но, как говорит один очень близкий мне человек, «деньги — это самый возобновляемый ресурс». Работать лучше надо.







В этом вопросе срабатывает также привязанность людей к местности. По принципу «больше я нигде не буду нужен». Показатель крайней неуверенности в себе, не более. Я очень рада, что у меня хватило яиц на корню придушить такие мысли и уехать из местности, которая мне надоела.







Понятие дома, очага и прочего — вообще из разряда эзотерики. Дом — это место, где ты счастлив, а не где живешь большую часть времени. Для меня он в каждой точке мира, где мы остаёмся на ночь. Весь мир — мой дом.







И как по мне, если во что и вкладывать деньги, так это в путешествия и в свои мозги. Дабы всегда иметь возможность ими заработать. А если уж и считать что-то своим, то это — диссертация. Всецело мой труд. Единственное, что в полной мере мое и всегда им будет.







Вы согласны с тем, что человеку для счастья не нужна собственная недвижимость?

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Квартира в любом случае должна быть. Это не мешает путешествовать К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования





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