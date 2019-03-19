Нурсултан Назарбаев ушел с поста президента Казахстана спустя 30 лет

Назарбаев был лидером среди президентов стран постсоветского пространства: республикой он управлял с 1989 года





Сегодня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением на всех республиканских телеканалах. Текст послания держался в секрете и в итоге стал неожиданным: политик объявил о сложении полномочий.







— Мы с вами всё сделали вместе, казахстанцы. Вы меня поддерживали на всех выборах. Это счастье быть президентом такой страны. Я служил вам верой и правдой. Благодаря вам я стал президентом, — приводит слова казахского лидера РБК.





Назарбаев возглавлял республику с 1989 года, в апреле 2015 года был избран на пятый срок на досрочных президентских выборах. Его результат — более 97% голосов избирателей. Сейчас политику 78 лет.





В 2005 году ряд западных изданий обвинили политика в установлении авторитарного режима в республике.