Нурсултан Назарбаев ушел с поста президента Казахстана спустя 30 лет

О своем решении экс-глава республики объявил по телевизору

Назарбаев был лидером среди президентов стран постсоветского пространства: республикой он управлял с 1989 года
Назарбаев был лидером среди президентов стран постсоветского пространства: республикой он управлял с 1989 года


Сегодня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением на всех республиканских телеканалах. Текст послания держался в секрете и в итоге стал неожиданным: политик объявил о сложении полномочий.


— Мы с вами всё сделали вместе, казахстанцы. Вы меня поддерживали на всех выборах. Это счастье быть президентом такой страны. Я служил вам верой и правдой. Благодаря вам я стал президентом, — приводит слова казахского лидера РБК.


Назарбаев возглавлял республику с 1989 года, в апреле 2015 года был избран на пятый срок на досрочных президентских выборах. Его результат — более 97% голосов избирателей. Сейчас политику 78 лет.


В 2005 году ряд западных изданий обвинили политика в установлении авторитарного режима в республике.

Прочтений: 2541
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (40)40
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено