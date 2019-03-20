Выберем мэра с первой попытки: депутаты отказались менять систему выборов главы Новосибирска

Депутатская сессия началась в 10:00 в большом зале мэрии





В Совете депутатов Новосибирска начали обсуждать изменения в системе выборов мэра — НГС ведёт онлайн-трансляцию с депутатской сессии, которая проходит в большом зале мэрии.





Согласно проекту решения, депутаты планируют изменить в уставе города только один абзац, который касается выборов мэра.







«Мэр города Новосибирска избирается по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства, при которой избранным признается кандидат, набравший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании», — говорится в предлагаемой поправке к уставу города.







Об идее изменить систему выборов мэра депутаты объявили в конце прошлого года. Фактически предлагаемые поправки в устав означают то, что Новосибирск должен вернуться к выборам в два тура. Если сейчас главу города выбирают относительным большинством голосов, то с новыми изменениями победителю придётся набрать как минимум 50% голосов плюс один голос. Если никто из кандидатов столько не наберёт, придётся проводить ещё один тур. На общественных слушаниях новосибирцы идею депутатов поддержали, хотя некоторые эксперты посчитали, что второй тур «не гарантирует легитимности власти».





Теперь вопрос о выборах главы города в два тура должны рассмотреть на сессии депутаты городского Совета. Сегодня состоится первое чтение проекта решения.





Перед началом сессии новосибирские активисты устроили перед зданием мэрии пикет в поддержку новой системы выборов.





10:22

Депутаты начали обсуждать изменения в устав города — это второй вопрос повестки. Первый был связан с досрочным прекращением полномочий депутата Дмитрия Прибаловца, который скончался 25 февраля от сердечного приступа.







10:25

О своём отношении к новой системе выборов на сессии рассказал мэр Анатолий Локоть.





«Единогласно комиссия не поддержала данную инициативу и не рекомендует вносить данные поправки в устав Новосибирска. Почему? Считаю необходимым обозначить свою позицию здесь. Уважаемые депутаты, нашим достоянием является принцип голосования всенародно за мэра Новосибирска, это наш принцип и преимущество, то, что нас отличает от других мегаполисов. Этот базовый принцип позволяет каждому новосибирцу голосовать и быть избранным в качестве руководителя муниципалитета, он защищает демократическое право. Пять лет назад была изменена система голосования, второй тур был убран. После этого практика показала, что никак эти изменения не повлияли на результаты голосования. Теперь нам предлагается вновь изменить и приступить к введению второго тура. Что, под сомнения ставятся результаты выборов пятилетней давности и моя работа эти пять лет?» — заявил глава города.





По его мнению, именно такие поступки и подрывают отношение граждан к системе власти. «Мы считаем, что надо уважительно относиться к уставу Новосибирска. Потому что могут быть серьёзные и непредсказуемые последствия», — добавил Анатолий Локоть.







10:26

Мэр впервые высказался о своём отношении к изменениям в системе выборов, при этом он до сих пор не объявлял, будет участвовать в следующих выборах или нет. Они должны пройти этой осенью.







10:26

Анатолий Локоть также отметил, что, согласно подсчётам, введение второго тура выборов потребует дополнительных 60–70 миллионов рублей из бюджета.







10:29

Мэр отвечает на вопросы депутатов. Они спрашивают главу города, почему он против выборов в два тура, хотя по итогам публичных слушаний общественность выступила за. По словам Анатолия Локтя, публичные слушания бывают ангажированы, и право голосовать — достояние новосибирцев.





10:32

«Я думаю, те депутаты, которые ответственно относятся к своей работе, <...> безусловно, должны были прийти к выводу, что <...> двухступенчатые выборы обеспечивают большую легитимность, позволяют людям более взвешенно принимать решения. Так это звучит во всех исследованиях. Я думаю, что для вас известно, что люди хотят двухтуровых выборов. На общественных слушаниях была только такая точка зрения», — высказалась депутат горсовета Наталья Пинус.





10:34

«Давайте, может, тогда выборы отменим, они же стоят денег. Зачем нам выборы депутатов, если мнение народа для них не имеет смысла?» — возмущается Пинус.







10:38

«У нас осталось два или три месяца до назначения выборов мэра, и кому-то хочется правила игры поменять. У нас и так избирательное законодательство нестабильно», — заметил заместитель председателя Совета депутатов Ренат Сулейманов.







10:39

В свою очередь председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев сообщил, что два дня назад фракция «Единой России» не поддержала поправки в устав Новосибирска.













10:45

«Выборы депутатов в Совет депутатов тоже проходят в однотуровой системе. А аргументы, что однотуровые выборы нелегитимны, то тогда, получается, что из 50 человек 36 набрали меньше половины голосов. Депутаты, [которые] избраны населением на округах, тоже нелегитимны. Вы, Наталья Пинус, у вас один из самых маленьких результатов на выборах в 2015 году. В таком случае вы тоже нелегитимно избранный депутат. Была проанализирована практика 103 избирательных компаний в муниципальных центрах. <...> В 13 [случаях] возникла необходимость второго тура, из этих 13 только один кандидат набрал больше, чем в первом туре. Это один случай из 103. В большинстве случаев явка во втором туре была ниже, поскольку она падает по практике. Яркий пример был в 2004-м, когда у нас [на пост главы города] выбирались Городецкий и Лондон. Тогда была очень активная кампания. Первое место занял Городецкий, оба не набрали 50%, а явка была 46 тысяч человек из полуторамиллионного города», — напомнил Дмитрий Асанцев.











10:49

Миллионы, которые могут потребоваться на проведение второго тура выборов, не заложены в бюджет Новосибирска, продолжил Асанцев. По его мнению, эти деньги лучше направить на строительство школ или ремонт дорог. Такие же аргументы единороссы применяли в 2013 году, когда отменяли второй тур.







10:50

Депутаты начали мериться процентами своих голосов, чтобы понять, легитимны они или нет.





После этого началось голосование за внесение поправок в устав города. Трое высказались за, 35 — против. Несколько человек не проголосовали.





10:53

Депутаты решили считать вопрос отклонённым, его вернут в комиссию.











10:54

Давайте тоже проголосуем.







Считаете ли вы, что мэра Новосибирска нужно выбирать в два тура и абсолютным большинством голосов?

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Нет, это пустая трата денег.

Мне всё равно, кто будет мэром и как его будут выбирать. К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования



