Строители потушили долгострой, о котором НГС узнал раньше МЧС

О пожаре в редакцию НГС сообщил читатель

Спасатели узнали о пожаре из публикации НГС
Спасатели узнали о пожаре из публикации НГС


В областном управлении МЧС прокомментировали пожар в долгострое на улице Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе Новосибирска.


По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, на 13-м этаже долгостроя случился небольшой пожар.


«Для проверки информации к месту были направлены пожарные расчеты — две автоцистерны и автолестницу. По прибытии специалисты МЧС России установили, что возгорание произошло на тринадцатом этаже строящегося здания в Октябрьском районе Новосибирска, строители своими силами ликвидировали небольшой очаг до прибытия пожарных, пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается», — сообщили в пресс-службе ведомства.


Спасатели добавили, что узнали об инциденте из публикации на НГС, добавив, что сообщений от очевидцев к пожарным не поступало.


Видео читателя НГС



«Житель Новосибирска предпочел делать видеозапись инцидента, свидетелем которого он стал, вместо того чтобы сообщить пожарным. <...> это не первый случай, когда очевидцы пожара не спешат вызвать экстренные службы, а увлеченно снимают и комментируют происходящее. В МЧС напоминают, что первостепенная задача свидетеля пожара — вызвать помощь, для этого достаточно позвонить по номеру 101 или 11», — добавили в пресс-службе регионального МЧС.


Днём 11 марта на площади Ленина в центре Новосибирска загорелся магазин «Сотый»: в МЧС сообщили, что в магазине загорелось холодильное оборудование. 

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