Давно стрелки не переводили: в Госдуме задумались о возвращении сезонной смены времени

Автор законопроекта считает, что это позволит россиянам чаще гулять и реже попадать в ДТП

Депутат предлагает снова два раза в год переводить стрелки на летнее и зимнее время — этого в России не делали уже несколько лет





Депутат Госдумы от Челябинской области Андрей Барышев внёс в нижнюю палату российского парламента законопроект, в котором предлагается вернуть сезонный перевод времени.







Автор законопроекта предлагает переводить время на один час вперёд в последнее воскресенье марта и на один час назад в последнее воскресенье октября.







«Принятие законопроекта не только положительным образом отразится на здоровье россиян, но и в целом повысит качество их жизни, работоспособность и производительность труда,





а также обеспечит дополнительные возможности для вечернего досуга, отдыха, занятий спортом в результате существенного (в среднем почти на 200 часов в год) увеличения эффективно используемого населением светлого времени суток», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному в базе данных на сайте Госдумы.







В пояснительной записке отмечается, что чрезмерно ранние рассветы и закаты вызывают у россиян недовольство. «Солнечный свет в период сна и его недостаток в период бодрствования провоцируют проблемы со здоровьем, такие как бессонница, депрессии и психические расстройства, ожирение, заболевания опорно-двигательного аппарата и иные заболевания, связанные с малоподвижным образом жизни. После окончания рабочего дня существенно сокращены возможности для прогулок с детьми, отдыха на свежем воздухе, занятий спортом, работы на садовых участках, других хозяйственных дел. Многочисленные обращения граждан в федеральные и региональные органы власти, результаты социологических опросов, а также региональные инициативы о переходе на летнее время свидетельствуют о большом общественном запросе на возврат летнего времени как минимум в весенне-летне-осенний период», — говорится в документе.







Депутат отмечает, что система сезонных переводов времени — это эффективная мировая практика, она широко применяется в странах, которые расположены в сходных с Россией географических условиях.





В Российской Федерации и СССР сезонные переводы времени применялись в течение 30 лет — с 1981 по 2011 годы, не вызывая существенных нареканий, добавляет автор законопроекта.







«В результате принятия федерального закона также уменьшатся расходы населения на оплату электроэнергии, так как в период действия летнего времени свет в домах будет включаться на час позже. <…> Принятие закона позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий за счёт смещения основной интенсивности дорожного движения на более безопасное светлое время суток, а также обеспечит безопасность граждан на улицах в вечернее время», — говорится в пояснительной записке.







За последние несколько лет Госдума принимала несколько решений, связанных с переводом времени. Осенью 2011 года президент Дмитрий Медведев отменил перевод стрелок дважды в год, оставив новосибирцев на летнем времени. Через год депутаты Госдумы предложили пересмотреть это решение для отдельных регионов. В 2014 году по указу Путина решили вернуть зимнее время, чтобы приблизиться к поясным отметкам.





В 2015 году депутаты Заксобрания региона подняли вопрос о переходе с трёхчасовой на четырёхчасовую разницу с Москвой. Поводом стала инициатива алтайских депутатов, которые в августе предложили Новосибирской, Томской областям, Алтайскому краю и Республике Алтай вместе перевести стрелки на час вперед и таким образом перейти в другой часовой пояс. В Новосибирске вопрос вызвал массу дискуссий между медиками, учеными, общественниками и политиками, которые долго не могли прийти к единому мнению. В итоге на четырёхчасовую разницу с Москвой Новосибирск перешёл в июле 2016 года.







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