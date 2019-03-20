Новосибирская художница попала в топ-50 красавиц страны и улетела на «Мисс Россия»

«На конкурс обычно собирают 50 девочек, и они уже являются топ-50 России. Было заявлено, что в кастингах участвовало 75 тысяч [девушек] за год. У нас кастинг проходил в начале октября прошлого года в "Сан Сити". Там [организаторы] и нашли эту девочку», — рассказала Наталья Грель.

Новосибирская 18-летняя модель Полина Атаманова прилетела в Москву на конкурс «Мисс Россия – 2019». Об участии модели в российском конкурсе корреспонденту НГС сообщила директор новосибирского модельного агентства Elite Stars Наталья Грель.

Полина Атаманова любит рисовать и учится в Новосибирском государственном художественном училище

Атаманова пришла в модельный бизнес всего год назад. Полина хорошо рисует и учится в Новосибирском государственном художественном училище.

Наталья Грель добавила, что в неофициальном голосовании в Instagram агентства Elite Stars среди новосибирских моделей Полина Атаманова набрала наибольшее количество голосов.

Как отмечается в аккаунте конкурса в Instagram, конкурс стартовал сегодня, 20 марта, а его финал пройдет в Москве 13 апреля.

НГС рассказывал, что на кастинг «Мисс Россия» в октябре 2018 года в Новосибирске пришло 50 девушек.