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usd 64.32
eur 73.00
Стиль и красота

Новосибирская художница попала в топ-50 красавиц страны и улетела на «Мисс Россия»

Главный российский конкурс красоты пройдёт 13 апреля в Москве

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От Новосибирска на конкурс красоты «Мисс Россия – 2019» отправилась 18-летняя модель и художница Полина Атаманова

Фото: предоставлено Татьяной Фетисовой

Новосибирская 18-летняя модель Полина Атаманова прилетела в Москву на конкурс «Мисс Россия – 2019». Об участии модели в российском конкурсе корреспонденту НГС сообщила директор новосибирского модельного агентства Elite Stars Наталья Грель.

«На конкурс обычно собирают 50 девочек, и они уже являются топ-50 России. Было заявлено, что в кастингах участвовало 75 тысяч [девушек] за год. У нас кастинг проходил в начале октября прошлого года в "Сан Сити". Там [организаторы] и нашли эту девочку», — рассказала Наталья Грель.

Полина Атаманова любит рисовать и учится в Новосибирском государственном художественном училище

Наталья Грель добавила, что в неофициальном голосовании в Instagram агентства Elite Stars среди новосибирских моделей Полина Атаманова набрала наибольшее количество голосов. 

Атаманова пришла в модельный бизнес всего год назад. Полина хорошо рисует и учится в Новосибирском государственном художественном училище.

Как отмечается в аккаунте конкурса в Instagram, конкурс стартовал сегодня, 20 марта, а его финал пройдет в Москве 13 апреля.

НГС рассказывал, что на кастинг «Мисс Россия» в октябре 2018 года в Новосибирске пришло 50 девушек

Илья Калинин
Фото предоставлены Татьяной Фетисовой (1, 2), instagram.com/miss_russia_org (3)

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КОММЕНТАРИИ (23)

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Новосельцев
20 март 2019 в 17:52

Я б ей лет 30 дал.((

Вячеслав
20 март 2019 в 17:50

Действительно красивая девушка. Только не надо какие то скрюченные позы принимать, портят они вас.

net
20 март 2019 в 17:56

Умыть и сдуть губки. И всё. Останется дома.