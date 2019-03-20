Subaru не едет: «японка» уровня Camry получила полный привод, вертикальный планшет и вялый разгон
Новый Legacy стоит более 2 миллионов рублей
Subaru представила на отечественном рынке седан бизнес-класса Legacy 2019-го модельного года. Автомобиль в базовой версии 2.5i-S стоит сразу
«Есть система стабилизации, датчик дождя, датчик света, кожаный салон, мультимедиа без навигации. Комплектаций всего две. В максимальной комплектации есть система EyeSight — активный помощник, автосвет ближний/дальний», — уточнили в отделе продаж дилерского центра «Фастар».
Особенностью Legacy является наличие постоянного полного привода во всех версиях. Машина оснащается единственным 2,5-литровым двигателем мощностью 175 л.с. При разгоне до 100 км/ч седан хоть и выезжает из 10 секунд, но несущественно — 9,6 секунды. Коробка передач — вариатор.
Внешне Legacy изменился несильно — подкорректированы бамперы, оптика. А вот салон серьезно переработан, его фишка — вертикально ориентированный сенсорный экран мультимедиа в стиле Volvo.
В топе Legacy стоит
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Дмитрий Косенко
Фото subaru.ru