Subaru не едет: «японка» уровня Camry получила полный привод, вертикальный планшет и вялый разгон

Новый Legacy стоит более 2 миллионов рублей

Legacy укомплектован постоянным полным приводом
Legacy укомплектован постоянным полным приводом


Subaru представила на отечественном рынке седан бизнес-класса Legacy 2019-го модельного года. Автомобиль в базовой версии 2.5i-S стоит сразу 2 229 000 рублей, но это очень насыщенная комплектация.


«Есть система стабилизации, датчик дождя, датчик света, кожаный салон, мультимедиа без навигации. Комплектаций всего две. В максимальной комплектации есть система EyeSight — активный помощник, автосвет ближний/дальний», — уточнили в отделе продаж дилерского центра «Фастар». 


Особенностью Legacy является наличие постоянного полного привода во всех версиях. Машина оснащается единственным 2,5-литровым двигателем мощностью 175 л.с. При разгоне до 100 км/ч седан хоть и выезжает из 10 секунд, но несущественно — 9,6 секунды. Коробка передач — вариатор.


Большой экран ориентирован вертикально
Большой экран ориентирован вертикально


Внешне Legacy изменился несильно — подкорректированы бамперы, оптика. А вот салон серьезно переработан, его фишка — вертикально ориентированный сенсорный экран мультимедиа в стиле Volvo. 


В топе Legacy стоит 2 379 000 рублей. За аналогичные деньги (2 324 000 рублей) предлагается схожая по размерам и предназначению Toyota Camry с 3,5-литровым 249-сильным мотором и автоматом, разгоняющаяся до сотни за 7,7 секунды. Правда, у Camry нет полного привода. 


Понравилось? Тогда почитайте, что думают москвичи о манере езды в Новосибирске: они считают, что новосибирцы тормозят, шарахаются и медленно едут.

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