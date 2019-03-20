«Чтобы люди доверяли»: новосибирцы устроили пикет в поддержку новой системы выборов мэра

Семеро активистов пришли к зданию мэрии с плакатами

Активисты приурочили свой пикет к сессии городского совета депутатов, которая начнётся в 10:00
Активисты приурочили свой пикет к сессии городского совета депутатов, которая начнётся в 10:00


Сегодня утром, 20 марта, несколько новосибирцев пришли с плакатами к зданию мэрии на Красном проспекте, 34, чтобы провести пикет в поддержку второго тура выборов главы города.


Акция проходит возле входа в здание мэрии со стороны улицы Депутатской. Участники собрались на пикет в 9:00 — за час до начала сессии городского Совета депутатов, на которой будет решаться вопрос о введении второго тура выборов.


«Второй тур выборов мэра — он как мэру очень выгоден, горожанам очень выгоден, ну и выигрывает весь Новосибирск», — высказала свою точку зрения организатор пикета Светлана Каверзина.


По её мнению, кандидат, победивший на таких выборах, сможет более уверенно себя чувствовать на посту мэра и активнее отстаивать интересы города перед вышестоящими органами власти. «Потому что он будет знать, что это не случайно он выиграл, а выиграл он с осознанным выбором горожан», — пояснила организатор пикета.


Кроме того, считает она, выборы в два тура приведут к тому, что горожане станут с большим доверием относиться к власти, а их политическая активность повысится.


Собравшиеся развернули плакаты со слоганами в поддержку второго тура выборов мэра
Собравшиеся развернули плакаты со слоганами в поддержку второго тура выборов мэра


«Эффект от того, что люди начнут больше доверять власти, он намного превысит те средства, которые будут вложены во второй тур выборов. Они на самом деле не такие большие. На самом деле самый дорогой — это первый тур. <…> Второй тур — он уже раз в 10 дешевле выходит», — рассуждает Светлана Каверзина.


На акцию собрались семеро активистов
На акцию собрались семеро активистов


В декабре 2018 года по этому поводу в мэрии Новосибирска прошли общественные слушания — их участники обсудили проект решения горсовета. Согласно тексту документа, депутаты планируют изменить в уставе города только один абзац, который касается выборов мэра. 


Участники пикета считают, что выборы мэра в два тура повысят политическую активность новосибирцев
Участники пикета считают, что выборы мэра в два тура повысят политическую активность новосибирцев


Сейчас мэром Новосибирска избирается кандидат, набравший относительное большинство голосов, то есть второй тур не нужен, победителя можно определить по итогам одного голосования. Если же власти внесут изменения в устав города, то победу получит лишь тот кандидат, который наберёт абсолютное большинство голосов (50% плюс 1 голос), пояснял корреспонденту НГС заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Ренат Сулейманов. Таким образом, если кандидат не наберёт абсолютного большинства в первом туре, то обязательным станет второй


Сегодня вопрос о новой системе выборов мэра рассмотрят на сессии депутаты городского Совета
Сегодня вопрос о новой системе выборов мэра рассмотрят на сессии депутаты городского Совета


Участники общественных слушаний высказались в поддержку изменения городского устава. Теперь вопрос о выборах главы города в два тура должны рассмотреть на сессии депутаты городского Совета. Сегодня состоится первое чтение проекта решения.


Если в устав города внесут предлагаемые поправки, то для победы на выборах кандидат в мэры должен будет набрать как минимум 50% голосов плюс один голос
Если в устав города внесут предлагаемые поправки, то для победы на выборах кандидат в мэры должен будет набрать как минимум 50% голосов плюс один голос


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