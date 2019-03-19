Бывший сотрудник правительства открыл дело: он шьёт зайцев-пришельцев

Житель Новосибирска Сергей Слободчиков сшил 200 зайцев-пришельцов, эти игрушки уже успели облететь полмира. Сергей Слободчиков — бывший журналист, долгое время он проработал главным экспертом в интернет-отделе администрации губернатора и правительства Новосибирской области. Но потом ему захотелось найти новое увлечение — тогда и появились «зацы». «Вообще, до армии я считался священником, монахом, но не получилось — я не был согласен с некоторыми церковными правилами. Потом я пошёл в армию и после армии случайно попал в журналистику. В 2015 году я работал в администрации губернатора, как все люди, я мечтал найти такое направление, которое бы приносило мне радость и пользу людям. В конце декабря 2015 года мне приснился сон, где я увидел этих существ, во сне они назвали себя "зацами". На следующий день пришёл на работу, рассказал коллегам, нарисовал. Начал рисовать этих существ, а потом пришла идея это всё материализовать. Подобрал материал, начал пробовать сшивать — и всё пришло к этим игрушкам. Учёные видят открытия во снах, а ко мне пришла игрушка», — рассказал Сергей Слободчиков.

Игрушка представляет собой мягкое белое существо (вместе с ушами — до 27 см). Изготавливается из флиса, внутри — каркас из пластифицированной проволоки. Основное отличие игрушек — 80-сантиметровый хвост

Фото: предоставлено Сергеем Слободчиковым

Долгое время шитьё игрушек было простым хобби у Сергея Слободчикова. После работы в администрации он работал менеджером по корпоративным коммуникациям и мероприятиям в мясоперерабатывающем холдинге, а затем в агентстве недвижимости. Но в январе 2019 года он решил посвятить всё свободное время созданию игрушек. «Я начал публиковать в интернете фото игрушек, так выходили на меня люди. Однажды на меня вышла девушка из Новосибирска, которая работала начинающим продюсером в Голливуде, — она увезла одну игрушку. Потом знакомая увезла одну в Италию, так всё и пошло. Я за границей ещё не был, а игрушки уже полмира исколесили. Несмотря на то что их всего 200 штук, они уже есть по всему миру. Они есть и во многих городах России: в Москве, в Санкт-Петербурге, в Комсомольске-на-Амуре. Сейчас я только ими занимаюсь, пока не скажу, что всё идёт очень успешно, но люди заказывают», — рассказал Слободчиков.

Автор создал карту, на которой отмечены города, куда уже были отправлены игрушки Фото: предоставлено Сергеем Слободчиковым

Его игрушки побывали в Лос-Анджелесе, Германии, Англии, Италии, Казахстане Фото: предоставлено Сергеем Слободчиковым

Владельцы игрушек постоянно присылают фото «зацев» на фоне достопримечательностей городов. Один «зац» стоит 850 рублей Фото: предоставлено Сергеем Слободчиковым

Сергей Слободчиков не хочет останавливаться только на шитье игрушек, в его планах сделать «зацев» настоящей достопримечательностью Новосибирска.

«Я считаю, что проект еще сыроват, но я работаю сейчас над сценарием сказки, я веду переговоры с директором кукольного театра, он тоже заинтересован идеей постановки сказки. Но пока это всё в рамках переговоров. Планы вообще у меня грандиозные. "Зацы" — это не просто игрушки, у них есть свой мир. Моя мечта, чтобы "зацы" стали фишкой Новосибирска, которая бы привлекла людей», — пояснил Слободчиков.

Сергей Слободчиков хочет создать в Новосибирске «Заце парк», которой будет похож на Диснейленд. По его словам, там должны быть горки, батут и другие развлечения для детей Фото: предоставлено Сергеем Слободчиковым