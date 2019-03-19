«Соболей» убрать, Сталина поставить: в Новосибирске сменят состав художественного совета

Полномочия худсовета закончатся в апреле 2019 года





В Новосибирске сформируют новый художественный совет — полномочия первого совета, собранного в 2015 году, закончатся в апреле 2019 года.





Об этом сообщили сегодня в пресс-центре мэрии, уточнив, что приём заявлений от кандидатов начался 7 марта. Заявления можно подать до 5 апреля.





«Предоставляются документы: копия паспорта (с регистрацией места жительства), копия документов об образовании, повышении квалификации в области архитектуры, дизайна, монументально-декоративного искусства, профессиональное резюме», — уточняют в пресс-центре.





Художественный совет рассматривает проекты художественного и декоративного оформления Новосибирска — его позицию учитывает мэрия при выдаче разрешений на установку.





Как сообщил корреспонденту НГС советник мэра и нынешний председатель худсовета Александр Ложкин, структура совета, скорее всего, кардинально не изменится.





«Я не думаю, что будет радикальное обновление. Всё-таки у нас, к сожалению, не так велико количество активных творческих людей в городе, но вполне возможны [изменения]. Всем членам совета предложено войти в состав нового совета, плюс направлены приглашения во все творческие вузы города — в основном это архитектурные, дизайнерские и художественные институты, университеты.





Предполагаю, что те члены совета, которые не участвовали по каким-то причинам в заседаниях, приходили редко, отсеются»,





— рассказал Ложкин.





Сейчас в совет входят 29 человек, среди которых архитекторы, дизайнеры и художники. Среди них — руководитель группы архитекторов «Архитектурное бюро Штурбабиных» Светлана Бакшеева, профессор кафедры рисунка, живописи и скульптуры НГУАДИ Владимир Баландин, главный художник города Иван Фаткин.





Глава худсовета заметил, что подать заявку может любой человек с профильным образованием в области дизайна, архитектуры или искусства.





«Свою заявку может подать любой человек, отвечающий критериям.





Первый состав совета формировался путём открытого общественного голосования. У нас есть люди, которые являются архитекторами, художниками и при этом имеют активную гражданскую позицию.





Конечно, именно таких, активных людей хотелось бы видеть в художественном совете», — пояснил Ложкин.





Он подчеркнул, что в худсовете работают люди разных убеждений. «У нас есть люди, которые разделяют разные позиции. Художественный совет не голосует по чьей-то указке», — отметил Александр Ложкин.





Он добавил, что сам уже подал заявление с просьбой рассмотреть свою кандидатуру в новый состав худсовета.





Художественный совет принимал ряд решений, которые вызвали большой общественный резонанс. Так, например, в 2018 году совет несколько раз отказывался согласовывать установку памятника Сталину, но в итоге дал согласие на это на прошлой неделе. Кроме того, в конце прошлого года худсовет решил убрать композицию «Сибирские просторы» с соболями с Красного проспекта, а на её месте разбить сквер.