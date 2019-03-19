На Сакко и Ванцетти загорелся долгострой: рядом с пожаром оказались строители в люльке

О пожаре в редакцию НГС сообщил читатель

По словам очевидцев, в месте пожара видна люлька с рабочими





Днём 19 марта в Октябрьском районе Новосибирска загорелась недостроенная многоэтажка — в эпицентре оказались строители в люльке.





Информацию о пожаре в редакцию НГС прислал читатель около 16:00, прикрепив к своему сообщению видеозапись.





«Горит дом на Сакко и Ванцетти. На фасаде висят строители в люльке. Видео <…> из дома Якушева, 33», — прокомментировал читатель видеозапись.





В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что пока никакой информации о пожаре в ведомство не поступало.







Видео читателя НГС





Днём 11 марта на площади Ленина в центре Новосибирска загорелся магазин «Сотый»: в МЧС сообщили, что в магазине загорелось холодильное оборудование.

