На Сакко и Ванцетти загорелся долгострой: рядом с пожаром оказались строители в люльке

О пожаре в редакцию НГС сообщил читатель

По словам очевидцев, в месте пожара видна люлька с рабочими
По словам очевидцев, в месте пожара видна люлька с рабочими


Днём 19 марта в Октябрьском районе Новосибирска загорелась недостроенная многоэтажка — в эпицентре оказались строители в люльке.


Информацию о пожаре в редакцию НГС прислал читатель около 16:00, прикрепив к своему сообщению видеозапись.


«Горит дом на Сакко и Ванцетти. На фасаде висят строители в люльке. Видео <…> из дома Якушева, 33», — прокомментировал читатель видеозапись.


В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что пока никакой информации о пожаре в ведомство не поступало.


Видео читателя НГС


Днём 11 марта на площади Ленина в центре Новосибирска загорелся магазин «Сотый»: в МЧС сообщили, что в магазине загорелось холодильное оборудование. 

Прочтений: 1973

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