Асфальт растаял по весне: НГС насчитал на Коммунальном мосту 26 ям
Ездить по мосту стало небезопасно
В Новосибирске дорога через Коммунальный мост покрылась ямами и трещинами.
«Обращаюсь с просьбой опубликовать информацию о большом количестве ям на Коммунальном мосту на половине, прилегающей к правому берегу, ямы появились после зимы, и с каждым днем их количество увеличивается, маневры автомобилистов при объезде этих ям могут привести к ДТП. Ремонт по ликвидации ям не производится», — написала в редакцию НГС читательница.
Корреспондент НГС проверил, в каком состоянии находится дорожное полотно на Коммунальном мосту: ям на дороге действительно очень много.
На четырёх снимках, которые были сделаны с разных точек, НГС насчитал 26 ям — мы публикуем фотографии дороги.
НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы выяснить, когда в этом году будут ремонтировать Коммунальный мост. Ответ на него ещё не пришёл.
В прошлом году по программе «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирске отремонтировали Димитровский мост. А в этом году власти уже заявили о необходимости как можно скорее начать ямочный ремонт дорог, несмотря на минусовую температуру.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова