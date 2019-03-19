Асфальт растаял по весне: НГС насчитал на Коммунальном мосту 26 ям

Ездить по мосту стало небезопасно

В некоторых местах моста ямы довольно глубокие — в них можно запросто пробить колесо
В некоторых местах моста ямы довольно глубокие — в них можно запросто пробить колесо


В Новосибирске дорога через Коммунальный мост покрылась ямами и трещинами.


«Обращаюсь с просьбой опубликовать информацию о большом количестве ям на Коммунальном мосту на половине, прилегающей к правому берегу, ямы появились после зимы, и с каждым днем их количество увеличивается, маневры автомобилистов при объезде этих ям могут привести к ДТП. Ремонт по ликвидации ям не производится», — написала в редакцию НГС читательница.


Корреспондент НГС проверил, в каком состоянии находится дорожное полотно на Коммунальном мосту: ям на дороге действительно очень много.


На четырёх снимках, которые были сделаны с разных точек, НГС насчитал 26 ям — мы публикуем фотографии дороги.


НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы выяснить, когда в этом году будут ремонтировать Коммунальный мост. Ответ на него ещё не пришёл.


Новосибирцы опасаются, что ямы могут привести к авариям
Новосибирцы опасаются, что ямы могут привести к авариям


Очевидцы сообщают, что ямы появились после зимы
Очевидцы сообщают, что ямы появились после зимы


Мы посмотрели на ямы Коммунального моста со стороны правого берега
Мы посмотрели на ямы Коммунального моста со стороны правого берега


Пока признаков ремонта на мосту нет
Пока признаков ремонта на мосту нет


В прошлом году по программе «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирске отремонтировали Димитровский мост. А в этом году власти уже заявили о необходимости как можно скорее начать ямочный ремонт дорог, несмотря на минусовую температуру.

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