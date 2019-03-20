Холода уходят: в Новосибирск возвращается оттепель

В пятницу в Новосибирске днём ожидается +2...+4 градуса





Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие три дня — уже в пятницу, 22 марта, станет теплее.





«Мы располагаемся в области высокого атмосферного давления. Центр его располагается где-то на юго-западе Новосибирской области. Поэтому в утренние часы за счёт штилевой погоды у нас образуются туманы. Осадки маловероятны», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.





Он отметил, что температурный фон в регионе приблизился к климатической норме — среднесуточные температуры приблизились к отметке –6…–8 градусов.





«Температурный фон будет достаточно медленно, постепенно повышаться, высота Солнца — возрастать: солнечный день возрастает», — говорит Ягудин.





Дневные температуры по области сегодня и завтра будут от –4 до +2 градусов. Ночью в четверг, 21 марта, будет от –7 до –14 градусов, местами до –19 градусов. Теплее будет в пятницу, 22 марта: ночью по области будет от –5 до –10 градусов, местами до –15. Днём в пятницу ожидается от +1 до +6 градусов.





По информации сайта Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске сегодня, 20 марта, ожидается от –1 до +1 градуса.





Завтра, 21 марта, дневная температура в Новосибирске будет в пределах от 0 до +2 градусов, а 22 марта ожидается от +2 до +4 градусов.





В понедельник Ренад Ягудин рассказывал, что с начала недели в области будет туманно по утрам из-за высокой влажности и ослабления ветра.





Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

