Зачем строить, можно переименовать: в Новосибирской области появится новая федеральная трасса

Ездить по этой дороге в Томск можно уже очень давно

Трасса от Новосибирска до Томска через Колывань сильно загружена — содержать её должен федеральный бюджет, а не областной, считают новосибирские депутаты





Депутаты Заксобрания Новосибирской области сообщили о передаче автомобильной дороги Новосибирск — Колывань — Кожевниково — Томск — Мариинск в федеральную собственность. Сейчас часть трассы находится в собственности Новосибирской области, другая — в собственности Томской, а содержат дорогу бюджеты этих регионов.







Как сообщил корреспонденту НГС председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Фёдор Николаев, трассу хотят передать в федеральное ведение из-за большой нагрузки на бюджет.







«Нам сегодня, чтобы региональные дороги привести в норму, необходимо в раз порядка половины триллиона рублей, чтобы они все соответствовали.







Дорога — это опорная сеть, которая оттягивает на себя интенсивность. Если там высокая интенсивность, аварийность больше. Таким образом, получая акциз федеральный на эти 400 километров дороги, мы не покрываем все расходы региона на эту дорогу.







Соответственно, у нас не хватает средств, чтобы привести её в нормативное состояние», — объяснил Николаев.







При этом, как уточнил председатель комитета, федеральные трассы имеют совсем другой норматив на содержание — по ним дорогу содержать в нормативном состоянии получается.







Сейчас, по словам Фёдора Николаева, вопрос с передачей уже решён — Минтранс РФ согласен взять её на баланс, но Томская область пока отстаёт по сбору документов.





«В границах Новосибирской и Томской области решение принято, но поскольку дорога передаётся целиком, единым объектом, томичи чуть отстают. Ждём их, чтобы дорогу передавать. В плане передачи она стоит на 2021 год», — заверил Николаев.







В феврале 2019 года стало известно, что по проекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году в Новосибирске отремонтируют городские магистрали на общую сумму 1 миллиард 15 миллионов рублей - в планах ремонт части Красного проспекта, Фабричной и Большевистской. Позднее в мэрии сообщили, что общая протяжённость отремонтированных дорог в городе составит 17,7 километра.