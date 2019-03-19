Суд запретил такси «Лидер» отправлять к пассажирам водителей без разрешений

Служба заказа такси с этим решением не согласна

Прокуратура Новосибирска выиграла суд у компании «Лидер-Н», которая выполняет функции диспетчерской службы такси
Прокуратура Новосибирска выиграла суд у компании «Лидер-Н», которая выполняет функции диспетчерской службы такси


Суд запретил новосибирской службе заказа такси «Лидер» сотрудничать с водителями, у которых нет положенных разрешений на перевозку пассажиров и багажа.


Об этом корреспонденту НГС сегодня, 19 марта, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.


В ведомстве пояснили, что прокуратура Новосибирска проверила работу компании «Лидер-Н», которая фактически выполняет функции диспетчерской службы. Её сотрудники по телефону, через интернет и мобильное приложение Rutaxi.ru принимают заявки от пассажиров, размещают их в базе и дают к ней доступ водителям, которые зарегистрированы на специализированной электронной площадке.


Проверка показала, что диспетчерская служба оказывает информационные услуги в том числе и водителям, у которых нет разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.


«Организуя пассажирские перевозки легковым такси, ООО "Лидер-Н" не владеет информацией о наличии у водителей права на управление транспортным средством, возможности по состоянию здоровья им управлять, разрешения на перевозку, а также — о техническом состоянии автомобиля», — отметили в прокуратуре Новосибирской области.


Кроме того, по её информации, рейды ГИБДД, транспортных полицейских и минтранса Новосибирской области показали, что некоторые таксисты нарушали закон.


«Водители не имели путевого листа, не проходили предрейсовые медицинские осмотры, не страховали гражданскую ответственность перевозчика, пассажирам не выдавались чеки, на автомобилях отсутствовала цветографическая схема, опознавательный фонарь "такси" оранжевого цвета», — перечислили некоторые из нарушений в прокуратуре Новосибирской области.


В итоге прокуратура Новосибирска обратилась в суд с иском к «Лидер-Н». Она потребовала признать незаконной работу компании с водителями, у которых нет разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Суд эти требования удовлетворил, рассказали в облпрокуратуре.


В законную силу решение суда ещё не вступило. Директор ООО «Лидер-Н» Вячеслав Шевченко сообщил корреспонденту НГС, что компания планирует его обжаловать. «Юристы готовят апелляцию, подадим в установленные законом сроки», — прокомментировал Вячеслав Шевченко, но более подробно рассказать о своей точке зрения на ситуацию отказался.


Ранее НГС рассказывал о том, как водитель машины с логотипом «Яндекс.Такси» распылил газовый баллончик в лицо другого участника дорожного движения.

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