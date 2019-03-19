Плацкарт из будущего: изучаем новый вагон РЖД со шторками и USB

Первый вагон с новым интерьером ушел из Ростова-на-Дону в Москву





На весь состав — только один новый вагон. Проезд в нем стоит столько же, сколько и в других плацкартных





Плацкартный вагон с измененным интерьером РЖД анонсировала в конце прошлого года. 18 марта первый такой вагон отправился из Ростова-на-Дону в Москву — и наши коллеги из 161.RU его внимательно изучили, а потом сравнили то, что получилось, с концептом.









В новых вагонах осталось столько же мест, что и раньше: в каждом кармане — по четыре полки (две верхние и две нижние), две боковушки. Места оборудованы розетками и разъемом USB. Кроме того, у каждого пассажира над кроватью есть лампа — это помимо общего освещения.







Теперь у пассажиров с верхними местами есть отдельный столик













Кармашки для полотенец и газеток никуда не делись. На верхних полках появились внушительные перегородки — больше никаких ремней, которые раньше по желанию выдавались пассажирам, боящимся упасть.





Кроме того, на верхней полке можно теперь сидеть, не сгорбившись: полка сверху подрезана и чуть приподнята.





Упасть с верхних мест теперь будет непросто — их оборудовали перегородками





Столы тоже изменились — теперь на них есть выемки для стаканов





Одно из главных нововведений — индивидуальные шторки, которые позволят спрятаться от жестокой плацкартной реальности





Кстати, именно личное пространство пассажирам надо было больше всего — об этом в интервью «Медузе» рассказывал Дмитрий Назаров, дизайнер новых вагонов.







— Вообще, если набираешь в «Гугле» или «Яндексе» «плацкарт» — там мемов масса, огромное количество информации. Анализ соцсетей просто необходим дизайнерам сегодня — оттуда узнаешь то, чего никогда в интервью не получишь, — заметил Назаров. — Было интересно смотреть фотографии: как люди берут простыни, на которых должны спать, и завешивают ими весь вагон. Это выглядит как китайский квартал, в котором сушится белье, а люди просто пытаются отгородиться и спят на полосатых матрасах.







Впрочем, создателю новых вагонов опираться пришлось на посторонний опыт — своего, как выяснилось, у дизайнера в общем-то и нет:







— У вас есть своя любимая история про плацкартный вагон? Может быть, что-то связанное с первой любовью? Или как водку разливали по всему вагону?







— Плацкарта как-то меня миновала — за исключением нескольких школьных экскурсий. Поэтому проектирование для меня было вдвойне сложной задачей — мне надо было еще окунуться в этот мир, прочувствовать его.







Места оснащены розетками и USB-портами для зарядки









Нижние места под багаж стали открытыми — и не очень понятно, как теперь везти там багаж. Будет грязно, да и небезопасно. Зато, говорят в РЖД, места под багаж стало больше, можно засунуть огромный чемодан — свой и соседа.





В новых вагонах открыли нижние полки и сместили крепления













На смену гигантскому нагревателю пришел компактный фильтр с возможностью подогрева или охлаждения воды, на весь вагон одна микроволновка.





Нагреваться фильтр тоже будет автоматически





Кнопку вызова проводника мы нашли только на одном из всех столиков вагона









В туалетах появились гигиенический душ, пеленальные столики (которые в рабочем состоянии занимают половину туалета) и автоматические краны с горячей и холодной водой.







В уборной появились встроенная сушилка для рук, дозаторы мыла и бумажных полотенец, пеленальный столик

















Выглядит все красиво и стильно. Впрочем, не совсем так, как планировалось изначально.





У боковушек практически нет отличий





А вот в туалете пеленальный столик наяву оказался не таким компактным, как его задумывали





К концу этого года планируется увеличить число таких вагонов до 50 штук — они будут включены в составы поездов дальнего следования.

