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Плацкарт из будущего: изучаем новый вагон РЖД со шторками и USB

Первый вагон с новым интерьером ушел из Ростова-на-Дону в Москву


На весь состав — только один новый вагон. Проезд в нем стоит столько же, сколько и в других плацкартных
На весь состав — только один новый вагон. Проезд в нем стоит столько же, сколько и в других плацкартных


Плацкартный вагон с измененным интерьером РЖД анонсировала в конце прошлого года. 18 марта первый такой вагон отправился из Ростова-на-Дону в Москву — и наши коллеги из 161.RU его внимательно изучили, а потом сравнили то, что получилось, с концептом.



В новых вагонах осталось столько же мест, что и раньше: в каждом кармане — по четыре полки (две верхние и две нижние), две боковушки. Места оборудованы розетками и разъемом USB. Кроме того, у каждого пассажира над кроватью есть лампа — это помимо общего освещения.


Теперь у пассажиров с верхними местами есть отдельный столик
Теперь у пассажиров с верхними местами есть отдельный столик


Плацкарт из будущего: изучаем новый вагон РЖД со шторками и USB



Кармашки для полотенец и газеток никуда не делись. На верхних полках появились внушительные перегородки — больше никаких ремней, которые раньше по желанию выдавались пассажирам, боящимся упасть. 


Кроме того, на верхней полке можно теперь сидеть, не сгорбившись: полка сверху подрезана и чуть приподнята.


Упасть с верхних мест теперь будет непросто — их оборудовали перегородками
Упасть с верхних мест теперь будет непросто — их оборудовали перегородками


Столы тоже изменились — теперь на них есть выемки для стаканов
Столы тоже изменились — теперь на них есть выемки для стаканов


Одно из главных нововведений — индивидуальные шторки, которые позволят спрятаться от жестокой плацкартной реальности
Одно из главных нововведений — индивидуальные шторки, которые позволят спрятаться от жестокой плацкартной реальности


Кстати, именно личное пространство пассажирам надо было больше всего — об этом в интервью «Медузе» рассказывал Дмитрий Назаров, дизайнер новых вагонов.


— Вообще, если набираешь в «Гугле» или «Яндексе» «плацкарт» — там мемов масса, огромное количество информации. Анализ соцсетей просто необходим дизайнерам сегодня — оттуда узнаешь то, чего никогда в интервью не получишь, — заметил Назаров. — Было интересно смотреть фотографии: как люди берут простыни, на которых должны спать, и завешивают ими весь вагон. Это выглядит как китайский квартал, в котором сушится белье, а люди просто пытаются отгородиться и спят на полосатых матрасах.

Плацкарт из будущего: изучаем новый вагон РЖД со шторками и USB


Впрочем, создателю новых вагонов опираться пришлось на посторонний опыт — своего, как выяснилось, у дизайнера в общем-то и нет:


— У вас есть своя любимая история про плацкартный вагон? Может быть, что-то связанное с первой любовью? Или как водку разливали по всему вагону?


— Плацкарта как-то меня миновала — за исключением нескольких школьных экскурсий. Поэтому проектирование для меня было вдвойне сложной задачей — мне надо было еще окунуться в этот мир, прочувствовать его.


Места оснащены розетками и USB-портами для зарядки
Места оснащены розетками и USB-портами для зарядки


Плацкарт из будущего: изучаем новый вагон РЖД со шторками и USB


Нижние места под багаж стали открытыми — и не очень понятно, как теперь везти там багаж. Будет грязно, да и небезопасно. Зато, говорят в РЖД, места под багаж стало больше, можно засунуть огромный чемодан — свой и соседа.


В новых вагонах открыли нижние полки и сместили крепления
В новых вагонах открыли нижние полки и сместили крепления


Плацкарт из будущего: изучаем новый вагон РЖД со шторками и USB



На смену гигантскому нагревателю пришел компактный фильтр с возможностью подогрева или охлаждения воды, на весь вагон одна микроволновка.


Нагреваться фильтр тоже будет автоматически
Нагреваться фильтр тоже будет автоматически


Кнопку вызова проводника мы нашли только на одном из всех столиков вагона
Кнопку вызова проводника мы нашли только на одном из всех столиков вагона


Плацкарт из будущего: изучаем новый вагон РЖД со шторками и USB


В туалетах появились гигиенический душ, пеленальные столики (которые в рабочем состоянии занимают половину туалета) и автоматические краны с горячей и холодной водой.


В уборной появились встроенная сушилка для рук, дозаторы мыла и бумажных полотенец, пеленальный столик
В уборной появились встроенная сушилка для рук, дозаторы мыла и бумажных полотенец, пеленальный столик


Плацкарт из будущего: изучаем новый вагон РЖД со шторками и USB



Плацкарт из будущего: изучаем новый вагон РЖД со шторками и USB


Выглядит все красиво и стильно. Впрочем, не совсем так, как планировалось изначально.


У боковушек практически нет отличий
У боковушек практически нет отличий


А вот в туалете пеленальный столик наяву оказался не таким компактным, как его задумывали
А вот в туалете пеленальный столик наяву оказался не таким компактным, как его задумывали


К концу этого года планируется увеличить число таких вагонов до 50 штук — они будут включены в составы поездов дальнего следования.

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