Все в очередь: Nissan неожиданно снизил цены на новый Qashqai

Рестайлинговый кроссовер Qashqai стал богаче и дешевле

Автомобиль стал богаче по оснащению
Автомобиль стал богаче по оснащению


Nissan объявил цены на рестайлинговый кроссовер Qashqai. Его стартовая цена даже немного снизилась по сравнению с дорестайлом, а оснащение стало богаче. 


Прежняя базовая модель по прайсу стартовала от 1 293 000 рублей, новая стоит 1 290 000 рублей. При этом в базовой комплектации XE уже есть лобовое стекло с электрообогревом, подогрев передних сидений, 6 динамиков аудиосистемы — всего этого раньше не было. Мотор на такой машине — 1,2-литровый 115-сильный, привод передний, коробка механическая. 


«Внешний вид совершенно другой стал за счёт радиаторной решетки, изменения по дискам. Появился обогрев рулевого колеса, изменилось само рулевое колесо — называется теперь это спортивный руль. Мультимедиа улучшилась. Появился подогрев задних сидений», — рассказывает Юлия Чепугачева, руководитель отдела маркетинга компании «Сибирские моторы» (официальный дилер Nissan в Новосибирске).


В салоне появился новый руль
В салоне появился новый руль


С расширением оснащения и появлением полного привода цена машины увеличивается, достигая в пике 1 956 000 рублей. Оптимальную комплектацию SE+ можно подобрать за 1 657 000 рублей: передний привод, 2-литровый 144-сильный мотор, вариатор, кожаный руль с подогревом, литые диски, сенсорная мультимедиа, парктроники. 


На отечественном рынке Qashqai конкурирует с KIA SportageSubaru XV, Peugeot 2008. 


Понравилось? Тогда почитайте, что думают москвичи о манере езды в Новосибирске: они считают, что новосибирцы тормозят, шарахаются и медленно едут.

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