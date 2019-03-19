Все в очередь: Nissan неожиданно снизил цены на новый Qashqai

Автомобиль стал богаче по оснащению





Nissan объявил цены на рестайлинговый кроссовер Qashqai. Его стартовая цена даже немного снизилась по сравнению с дорестайлом, а оснащение стало богаче.





Прежняя базовая модель по прайсу стартовала от 1 293 000 рублей, новая стоит 1 290 000 рублей. При этом в базовой комплектации XE уже есть лобовое стекло с электрообогревом, подогрев передних сидений, 6 динамиков аудиосистемы — всего этого раньше не было. Мотор на такой машине — 1,2-литровый 115-сильный, привод передний, коробка механическая.





«Внешний вид совершенно другой стал за счёт радиаторной решетки, изменения по дискам. Появился обогрев рулевого колеса, изменилось само рулевое колесо — называется теперь это спортивный руль. Мультимедиа улучшилась. Появился подогрев задних сидений», — рассказывает Юлия Чепугачева, руководитель отдела маркетинга компании «Сибирские моторы» (официальный дилер Nissan в Новосибирске).





В салоне появился новый руль





С расширением оснащения и появлением полного привода цена машины увеличивается, достигая в пике 1 956 000 рублей. Оптимальную комплектацию SE+ можно подобрать за 1 657 000 рублей: передний привод, 2-литровый 144-сильный мотор, вариатор, кожаный руль с подогревом, литые диски, сенсорная мультимедиа, парктроники.





На отечественном рынке Qashqai конкурирует с KIA SportageSubaru XV, Peugeot 2008.





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