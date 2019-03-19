Все в очередь: Nissan неожиданно снизил цены на новый Qashqai
Рестайлинговый кроссовер Qashqai стал богаче и дешевле
Nissan объявил цены на рестайлинговый кроссовер Qashqai. Его стартовая цена даже немного снизилась по сравнению с дорестайлом, а оснащение стало богаче.
Прежняя базовая модель по прайсу стартовала от
«Внешний вид совершенно другой стал за счёт радиаторной решетки, изменения по дискам. Появился обогрев рулевого колеса, изменилось само рулевое колесо — называется теперь это спортивный руль. Мультимедиа улучшилась. Появился подогрев задних сидений», — рассказывает Юлия Чепугачева, руководитель отдела маркетинга компании «Сибирские моторы» (официальный дилер Nissan в Новосибирске).
С расширением оснащения и появлением полного привода цена машины увеличивается, достигая в пике
На отечественном рынке Qashqai конкурирует с KIA SportageSubaru XV, Peugeot 2008.
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Дмитрий Косенко
Фото nissan.ru