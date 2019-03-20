День сравнялся с ночью: к Новосибирску подкралась астрономическая весна

Теперь световой день будет постепенно расти

У многих народов весеннее равноденствие является началом нового года
У многих народов весеннее равноденствие является началом нового года


Завтра утром, 21 марта, начнётся астрономическая весна — день сравняется с ночью.


«Весеннее равноденствие в 2019 году приходится на 21 марта 04 часа 59 минут по местному времени», — рассказала корреспонденту НГС сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм.


В день весеннего равноденствия Солнце, двигаясь по своему годовому пути на небесной сфере, пересекает экватор. 


«В равноденствие день и ночь почти равны, поэтому оно так и называется. Неравенство в пользу светового дня происходит из-за атмосферного явления — рефракции, которое визуально как будто приподнимает Солнце над горизонтом.


После весеннего равноденствия световой день увеличивается, а темное время суток становится все короче и короче до наступления летнего солнцестояния.


В период, когда день длиннее ночи, Солнце восходит севернее восточного горизонта и заходит также севернее западного горизонта», — уточнила Виктория Дамм.


На Руси до 1492 года Новый год праздновали в марте. У многих народов весеннее равноденствие является началом нового года, отметила Виктория Дамм.


Световой день медленно увеличивался начиная с декабря, после того как 22 и 23 декабря прошли самые длинные ночи в 2018 году. В это время в Северном полушарии наступила астрономическая зима.

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