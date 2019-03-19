Режиссер «Весны на Заречной улице» умер в больнице

Марлену Хуциеву было 93 года

Марлену Хуциеву было 93 года

В Москве 19 марта скончался легендарный советский режиссер Марлен Хуциев, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.





В субботу его экстренно госпитализировали в реанимацию одной из московских больниц.







Марлен Хуциев — известный советский и российский кинорежиссер, народный артист Советского Союза. Самые известные его фильмы — «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Застава Ильича». В 2019 году должна выйти его последняя картина — «Невечерняя» про Льва Толстого и Антона Чехова.









