Авиакомпания объяснила внезапную остановку самолёта на взлётной полосе Толмачёво

Накануне утром рейс из Новосибирска в Ростов-на-Дону задержался на 8 часов

На борту самолёта был 81 человек
На борту самолёта был 81 человек


В пресс-службе авиакомпании «Азимут» рассказали, почему самолёт рейса А4 220 из Новосибирска в Ростов-на-Дону затормозил на взлётной полосе аэропорта Толмачёво.


О том, что самолёт остановился посреди взлётной полосы, накануне рассказали пассажиры самолёта.


«Командир воздушного судна принял решение о проведении дополнительных предполетных процедур. 


После проведения необходимых мероприятий рейс вылетел в 12:34, задержка составила 8 часов, на борту [был] 81 пассажир», — сообщили в пресс-службе авиакомпании «Азимут».


В авиакомпании добавили, что каждую претензию от пассажиров рассмотрят в индивидуальном порядке, а ущерб возместят по закону.


Вчера, 18 марта, в аэропорту Толмачёво произошло два аналогичных случая. Кроме самолёта авиакомпании «Азимут» прервал взлёт и самолёт «Уральских авиалиний». Это произошло из-за вибрации в двигателе

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