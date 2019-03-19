Авиакомпания объяснила внезапную остановку самолёта на взлётной полосе Толмачёво

Накануне утром рейс из Новосибирска в Ростов-на-Дону задержался на 8 часов

На борту самолёта был 81 человек





В пресс-службе авиакомпании «Азимут» рассказали, почему самолёт рейса А4 220 из Новосибирска в Ростов-на-Дону затормозил на взлётной полосе аэропорта Толмачёво.





О том, что самолёт остановился посреди взлётной полосы, накануне рассказали пассажиры самолёта.





«Командир воздушного судна принял решение о проведении дополнительных предполетных процедур.





После проведения необходимых мероприятий рейс вылетел в 12:34, задержка составила 8 часов, на борту [был] 81 пассажир», — сообщили в пресс-службе авиакомпании «Азимут».





В авиакомпании добавили, что каждую претензию от пассажиров рассмотрят в индивидуальном порядке, а ущерб возместят по закону.





Вчера, 18 марта, в аэропорту Толмачёво произошло два аналогичных случая. Кроме самолёта авиакомпании «Азимут» прервал взлёт и самолёт «Уральских авиалиний». Это произошло из-за вибрации в двигателе.

