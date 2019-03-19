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Дороги и транспорт

Неправильный знак парковки на Советской поменяли после публикации на НГС

Из-за этого знака десятки водителей получили штрафы от ГИБДД

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Раньше знак был повёрнут таким образом, что его было не видно при движении по Советской

Фото: Александр Сильченко / НГС

Специалисты переставили дорожный знак у дома № 18 на улице Советской в Центральном районе Новосибирска, который был установлен с ошибкой.

О том, что на парковке на улице Советской появились неправильные знаки, на прошлой неделе в редакцию НГС сообщил читатель Игорь Каменев. По его словам, знак парковки было не видно при движении по улице Советской.

В ответ на запрос корреспондента НГС в мэрии сообщили, что дорожный знак переделали и теперь он установлен правильно.

«Дорожные знаки <…> по Советской в районе дома № 18 были установлены в 2018 году МБУ "ГЦОДД". Сообщаем, что недостатки устранены силами МБУ "ГЦОДД" 14 марта 2019 года, дорожные знаки <…> установлены согласно нормативным документам, а информационная табличка <…> заменена», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии.

Также в муниципалитете добавили, что ответственность за неправильную установку знаков предусмотрена административным кодексом РФ.

Недавно на Красном проспекте у остановки «Улица Кропоткина» посреди тротуара горожане заметили неудобный знак автобусной остановки. В мэрии на это ответили, что знаки установлены по всем правилам

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.
 
Александр Сильченко
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Александр Сильченко

ТЕГИ

неправильный знакпарковка на Советской

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КОММЕНТАРИИ (32)

Правильно
19 март 2019 в 12:23

НГС – двигатель прогресса и стимулятор перемен.

Фото пользователя
Татьяна Маррина
19 март 2019 в 12:26

Смотрите ка, оказывается СМИ городу помогают. Жаль, что без публикаций в интернете, мэрия ни чего делать не хочет.

СтервочкаСТролейки
19 март 2019 в 12:26

Пускай несут в Мэрию квитанции, чтобы им деньги вернули.

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