Неправильный знак парковки на Советской поменяли после публикации на НГС

Новое от редакции
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Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!
Раньше знак был повёрнут таким образом, что его было не видно при движении по Советской
Специалисты переставили дорожный знак у дома
О том, что на парковке на улице Советской появились неправильные знаки, на прошлой неделе в редакцию НГС сообщил читатель Игорь Каменев. По его словам, знак парковки было не видно при движении по улице Советской.
В ответ на запрос корреспондента НГС в мэрии сообщили, что дорожный знак переделали и теперь он установлен правильно.
«Дорожные знаки <…> по Советской в районе дома
Также в муниципалитете добавили, что ответственность за неправильную установку знаков предусмотрена административным кодексом РФ.
Недавно на Красном проспекте у остановки «Улица Кропоткина» посреди тротуара горожане заметили неудобный знак автобусной остановки. В мэрии на это ответили, что знаки установлены по всем правилам.
Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.
Александр Сильченко
Фото автора
Смотрите ка, оказывается СМИ городу помогают. Жаль, что без публикаций в интернете, мэрия ни чего делать не хочет.