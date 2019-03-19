Неправильный знак парковки на Советской поменяли после публикации на НГС

Специалисты переставили дорожный знак у дома № 18 на улице Советской в Центральном районе Новосибирска, который был установлен с ошибкой.

О том, что на парковке на улице Советской появились неправильные знаки, на прошлой неделе в редакцию НГС сообщил читатель Игорь Каменев. По его словам, знак парковки было не видно при движении по улице Советской.

В ответ на запрос корреспондента НГС в мэрии сообщили, что дорожный знак переделали и теперь он установлен правильно.